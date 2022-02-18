青海省女正廳落馬 收藏一櫃子Hermès頸巾僅對鏡欣賞：不敢戴出門

青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗犯貪污罪、受賄罪等，獲刑18年。內媒指，在專門藏匿贓款贓物的私人住所中，王麗還藏了整整一櫃子Hermès頸巾，但她卻不敢將奢侈品穿戴出房屋，最大的快樂就是對鏡欣賞。

青海女正廳王麗最終獲刑18年

據內媒報道，王麗是青海落馬女正廳。法院查明，王麗犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有企業人員濫用職權罪、巨額財產來源不明罪，最終獲刑18年。

王麗在金融機構工作多年，人脈資源廣，在落馬前還經過多次函詢及核查，對她的部分舉報內容也曾在網絡上公開。2020年2月，王麗被雙開，雙開通報近800字。

王麗的第一個問題，是在擔任原西寧市商業銀行行長，青海銀行董事長、行長期間，理想信念喪失，背離初心，背棄職責，政治上不盡責、不擔責，落實省委巡視整改要求敷衍塞責，履行全面從嚴治黨主體責任不力，不忠誠、不老實，對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項，無黨性，無信仰，長期搞迷信活動。

此外，她還被指作風上自行其是，肆無忌憚聚錢斂財，違規操辦婚喪喜慶事宜，生活上自我放縱，追求個人名利和物質享受，嚴重污染破壞了青海銀行的政治生態和發展環境等。

反腐片揭孫力軍政治團夥案情 受賄數億獲「美金海鮮盒」（有片）

貴州政協原主席王富玉貪4.34億被判死緩 「期權式腐敗」先辦事後收錢 （第二版）

另外，王麗還有一處私人住所，專門藏匿贓款贓物，那裡所有的裝修全部追求最高檔化。她沒有貼壁紙，而是找畫師做彩繪圖案，以此配合房屋整體布局。

在私人住所中，王麗還藏了整整一櫃子的Hermès頸巾，按照市場價，一條大概在3,000元（人民幣，下同）到4,000元左右。另外，還有40多個名牌包，價值最高的是一個定制包，價值40多萬。

不過，大肆收斂來的奢侈品，王麗卻不敢穿戴出房屋。王麗曾說，她最大的傷感就是在自己的那間屋子裡才能找到平靜，最大的快樂也就是對著鏡子欣賞自己。把這些奢侈品穿在身上，戴一戴。有的像寶石項鏈，這些服裝穿在身上，對著鏡子照一照。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道