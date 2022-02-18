【神州快訊】山東煙台「七網」重點項目集中開工 總投資632.1億人幣

2月16日，山東省煙台市舉行「七網」重點項目集中開工活動。此次活動採取「市級主會場+縣級分會場」形式，全市共集中開工「七網」項目88個、總投資632.1億元（人民幣，下同），涵蓋市政公用設施網、綜合立體交通網、能源保障網、現代物流網等方面，將為煙台未來發展注入新動力，增創新優勢。

其中，主會場項目——煙台港西港區原油碼頭二期系列項目主要包括西港區原油碼頭二期工程、原油碼頭二期外接管綫及原油管道復綫等項目，總投資148億元，年度計劃投資52億元。項目建成後，每年可擴增原油輸運1,600萬噸，年銷售收入11億元，利稅2億元，可形成西港區完善的原油倉儲、中轉物流體系，提升油品供應、運輸和保障能力，對加快山東省油氣設施建設、提升煉化競爭力、形成沿海港口向煉化基地輻射的「九進三出七連」原油輸送網絡起到重要作用。

據了解，2021年，煙台市共謀劃市級重點項目494個、總投資9,606億元，其中建設類項目394個、年度計劃投資1,383億元，項目盤子總投資和年度投資計劃均實現歷史性突破。在重點項目和基礎設施建設的帶動下，全市固定資產投資體量接近4,000億元、創歷史新高，項目投資對全市經濟的貢獻率超過50%，為「十四五」良好開局提供了重要支撐。

今年煙台以項目建設打頭陣，密集啟動系列重點項目開工、推進活動。1月4日，煙台市委經濟工作暨全市百日攻堅動員會議召開，號召全市上下全力攻堅重點項目、重點工程、重點工作。1月16日，總投資487億元的62個項目集中開工，其中，總投資10億元以上的項目14個，總投資5億元以上項目26個。

2月16日，總投資632.1億元的88個「七網」重點項目集中開工。來自煙台市發改委的數據顯示，2022年全市共確定市級重點項目382個、總投資1.36萬億元，其中建設類項目300個，年度投資計劃1,801億元，項目總投資、年度投資計劃再創歷史新高。

下一步，煙台市將對重點項目實行平台調度、清單管理，強化重大資金政策爭取，並保障重點項目用地需求，全力確保實現2022年省市級重點項目開工率、投資完成率「雙百分之百」。

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