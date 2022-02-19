【內地疫情】昨增本土確診80宗涉6省 雲南也現Omicron

內地昨日（18日）新增本土確診80宗，另有15宗無症狀感染者，涉及6個省份。其中雲南新增病例也為Omicron變異株。

國家衛健委通報，內地昨日新增新冠肺炎確診137宗，57宗為境外輸入。本土確診分別在：內蒙古46宗，其中呼和浩特42宗、包頭4宗；江蘇19宗，均在蘇州；遼寧8宗，均在葫蘆島；廣東3宗，均在深圳；雲南3宗，其中德宏傣族景頗族自治州2宗、紅河哈尼族彜族自治州1宗；浙江1宗，在紹興。

據瑞麗疫情防控指揮部消息，經基因測序，該市上週三（16日）檢出的3例病例新冠病毒均屬VOC/Omicron變異株（BA.2進化分支）。雲南河口縣上週四檢出的1例病例新冠病毒亦屬VOC/Omicron變異株（BA.2進化分支）。

此外，蘇州在昨日召開的疫情防控記者會上通報，截至當日15時，蘇州在這波疫情中累計報告確診病例已達52宗、無症狀感染者29宗。從區域分佈看，確診者中以蘇州工業園區29宗最多。

蘇州工業園區預計今日8時起展開第四輪核酸普篩。包括南京、徐州、常州等江蘇省內10個城市派出6,200多名醫務工作者，支援蘇州進行核酸檢測。

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責任編輯：袁瑋婧