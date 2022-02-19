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廣州近日破獲偷渡案7起 18人涉偷渡和妨害傳染病防治

社會熱點 11:17 2022/02/19

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近日廣東多地高額懸賞，圍堵從香港偷渡至內地避疫者，以防香港疫情擴散至內地。廣東今日（19日）公布，近日先後破獲偷渡違法案件7起，抓獲組織、運送偷渡人員的違法犯罪嫌疑人18名。

廣東嚴厲打擊偷渡違法犯罪

據廣東省公安廳官方公眾號「廣東公安」今日消息，近日，廣東省公安機關持續依法嚴厲打擊偷渡違法犯罪活動，對相關偷渡人員均已通報當地落實防疫管理措施。

消息稱，對查獲的上述有關人員，涉嫌構成組織運送他人偷越國（邊）境罪和妨害傳染病防治罪的，屬地公安機關均已立案偵查；對其他非法越境行為，一併予以查處。

廣東省公安廳有關負責人表示，全省公安機關將對各類違法犯罪保持嚴打高壓態勢，與有關省市公安機關加強警務協作，配合有關方面做好疫情防控工作。

此前，珠海特區報17日報道披露，珠海市高新區於15日晚在該區抓獲一個偷渡團伙。該偷渡團伙中共有十名偷渡人員，企圖利用「大飛」（大馬力快艇）非法入境珠海。目前，相關工作正在進一步處置之中。

至少兩批人從香港偷渡至珠海

綜合內地消息，連日至少有兩批人分別於13、14日從香港偷渡到珠海，行蹤遍布多個省份，其中13日登岸者，各有一人分別在上海市、廣東省中山市確診。

據上海衛健委昨日通報，17日上海新增的境外確診病例之一為中國內地居民，在香港暫住，於13日從香港進入內地，14日自珠海乘坐高鐵抵滬。16日，接廣東省協查通報，立即對其進行隔離管控。經市、區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。

中山市16日在重點人群排查中，發現一名韋姓人士感染新冠病毒，但沒有出現症狀。流行病學調查顯示，該人13日晚從香港入境內地，14日下午從珠海市到達中山市大涌鎮。

14日登岸者共15人，兩人在廣東省廣州市確診，兩人在湖南省郴州市確診，另外兩人抵達廣東省惠州市博羅縣，亦追蹤到有人抵達福建省。

5省增40本土病例 1內地客從香港偷渡上海後確診

珠海拘捕10名偷渡者 發出首筆10萬元舉報獎勵金

責任編輯：袁瑋婧

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