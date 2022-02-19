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美指華未履行世貿承諾 中國商務部：缺乏法理依據及事實根據

國情動向 12:08 2022/02/19

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美國貿易代表辦公室上週三（16日）發佈《2021年中國加入世貿組織承諾報告》，否定中國履行加入世貿組織承諾方面的成績，中國商務部昨晚（18日）對此作出反駁，指美方既缺乏法理依據，又缺乏事實根據。對此，中方堅決反對。

據中國商務部網站消息，早前美方發佈《報告》指責中國對多邊貿易規則帶來巨大挑戰，嚴重影響全球產業和工人的利益。

斥美方單邊主義

商務部世貿司負責人表示，《報告》沒有依據世貿組織規則客觀評價中國履行世貿組織承諾情況，而是基於單邊主義、貿易保護主義思維，無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟作出的重要貢獻。

發言人指，中國加入世貿組織20多年來，全面履行世貿組織承諾，不斷擴大市場開放，關稅總水平由15.3%降至7.4%，開放的服務部門增至近120個；完善社會主義市場經濟體制和法律體系，激發了市場和社會活力；提高經貿政策透明度，履行世貿組織通報義務；完善知識產權保護體系並加強執法力度，全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度。

世界分享中國紅利

世界各國分享了中國經濟增長和改革開放的紅利，中國的產品和服務惠及各國消費者。從去年完成的第八次對華貿易政策審議來看，中國履約、合規、改革開放的良好形象得到了世貿組織成員的廣泛認可和積極評價。聯合國貿發會議負責人不久前表示，中國在過去20年中的繁榮使全世界受益，中國履行世貿組織承諾加強了以規則為基礎的多邊貿易體制。

發言人表示，中國始終堅定支持多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義。20多年來，中國全面參與世貿組織談判，推動達成《貿易便利化協定》、《信息技術協定》擴圍協議，推動完成服務貿易國內規制談判，促進了全球貿易自由化便利化進程。

中國提出世貿組織改革立場文件和建議文件，引領和參與投資便利化、電子商務、塑料污染防治等談判和討論，推動世貿組織規則與時俱進。中國出資設立「中國項目」，幫助6個最不發達國家加入世貿組織。

發言人最後強調，中方願與各方一道，共同捍衛多邊貿易體制的核心價值和基本原則，推動世貿組織第12屆部長級會議取得具體成果。

美貿易代表處：中國未履行世貿和貿協承諾 需採新戰略應對（第二版）

【中美貿易戰】世貿裁定 中國可對6.45億美元美國貨徵報復性關稅（第二版）

美國在世貿審議會議鎖定中國產業政策：將用所有可用工具促華改變

責任編輯：袁瑋婧

 

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