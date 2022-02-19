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【冬奧】張藝謀劇透明日閉幕式 穿越2008「空靈而浪漫」

社會熱點 13:00 2022/02/19

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北京冬奧明日（20日）閉幕，冬奧會閉幕式昨日進行了最後一次全要素綵排，開閉幕式團隊透露，閉幕式依然遵循「簡約」風格，張藝謀指還會通過「穿越」來呈現和致敬「雙奧之城」這一重要元素。

據新華社報道，目前，閉幕式各項準備工作已經就緒。北京冬奧組委開閉幕式工作部部長常宇說：「我們這次開閉幕式都希望傳達一種大道至簡的自信，就是要用簡約的方式，把主題表現得更清晰，能夠把我們想傳遞的理念傳遞得更廣，更深入人心。」

他透露，閉幕式將以國際奧委會規定的儀式環節為主，通過巧妙設計將表演融入儀式。同時，通過舉辦本屆冬奧會，北京成為世界上唯一一個「雙奧之城」，這一元素在閉幕時會有專門的設計和呈現。

    點擊圖片放大

2008奧運會物理重現

作為雙奧開閉幕式總導演，張藝謀「劇透」了閉幕式一大亮點：「在最後熄滅冬奧火種時，會有2008奧運會一個瞬間的物理重現，好像時光倒流一樣，給大家帶來一種『穿越』感。」他還表示，與開幕式一脈相承的是，閉幕式依然會突出科技含量，通過科技的力量，讓閉幕式「空靈與浪漫」。

開閉幕式燈光總設計、閉幕式導演沙曉嵐透露說，和開幕式一樣，閉幕式演出也設計了很多精巧的環節，比如會有開幕式的演員神秘「返場」，運動員入場式也會有獨特設計。

責任編輯：袁瑋婧

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