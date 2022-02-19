美五角大樓據報計劃增加稀土庫存 減少對中國依賴

據路透社報道，五角大樓計劃增加為美國政府管理的稀土礦、鈷和鋰的庫存，以減少對中國的長期依賴。

路透社引述知情人士說，新的庫存協議指導意見預計最早將於下周公佈。美國總統拜登在今年2月發佈了一項研究美國供應鏈韌性的行政令。

稀土經常被轉化成磁鐵，用於下一代武器研究，以及洛克希德馬丁F-35戰機和雷神(Raytheon)的精確制導武器。

鋰是製造電動汽車電池的關鍵原材料，對於五角大樓實現非戰術車輛零排放的目標至關重要。

美國相關部門皆未做出回應

知情人士稱，美國國務院、能源部和國防部於2月初簽署了一項協議，涵蓋了上述材料和電網中使用的大型電池。

據不願透露姓名的知情人士透露，該協議使美國能源部等其他部門能夠協調並從這些庫存中提取。

報道指，美國國防部、能源部和國務院並未作出回應。

稀土由17種金屬組成，經過加工後，可用於製造用於電動汽車、武器和電子產品的磁鐵。自二戰以來，美國軍方科學家開發了最廣泛使用的稀土磁鐵，但在過去30年裏，中國慢慢發展到控制了整個行業。

報道指，美國只有一個稀土礦，沒有加工稀土礦物的能力。許多鋰和稀土初級礦商曾希望美國國防部購買更多的國內產品。為了增加儲備，五角大樓在一定程度上從中國採購，美國國會的許多人希望這種矛盾會逐漸消失。

【中美角力】美參議員推法案 禁國防合約承包商用中國稀土

英國擬恢復稀土磁鐵生產 減依賴中國

歐盟擬扶持稀土永磁產業 減少對中國依賴

責任編輯：袁瑋婧