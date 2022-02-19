【內地疫情】衛健委：江蘇、內蒙疫情快速發展 外防輸入壓力增大

國家衛健委今日（19日）指出，蘇州疫情目前處於快速發展階段，內蒙呼和浩特病例數快速增長，存在較高的社區傳播和外溢風險。Omicron已经成为中國境外输入和本土疫情的优势毒株，其传播力更强、传播速度更快，发生境外输入疫情和本土疫情的风险大幅提高，「外防輸入」壓力持續增大。

據中國網，對於內地目前的疫情形勢，國家衛生健康委疾控局副局長吳良有表示，廣西百色疫情處於收尾清零階段。遼寧葫蘆島疫情近日新增病例主要通過集中隔離篩查發現，疫情趨勢向好，社會傳播風險基本得到控制。黑龍江黑河疫情目前主要集中在黑河市，存在多條傳播鏈，進一步的流調溯源和病例排查工作正在有序開展。

廣東防範境外輸入引起擴散

廣東深圳、珠海、東莞近期發生境外輸入引起的聚集性疫情，深圳Omicron關聯疫情已基本控制，東莞、珠海疫情正在加強流調溯源工作，全力防範疫情傳播擴散風險。

雲南的文山、紅河、瑞麗三地相繼發生疫情，感染來源還不清楚，當地正全力加速重點區域核酸篩查工作，加快排查風險來源，防止疫情由邊境地區向內陸擴散。

對於江蘇蘇州的Omicron疫情，吳良有指是一起新的境外輸入來源引發的本土疫情，當地正加快流調溯源工作，擴大風險區域的核酸篩查，加強重點場所人員的排查工作，防範疫情進一步擴散。

本土聚集性疫情仍有發生

內蒙呼和浩特疫情基因測序結果為Delta變異株，為新的境外輸入來源引發的一起本土疫情，已經波及內蒙古的包頭市。目前，疫情處於一個早期階段，病例數快速增長，出現單位、婚宴等人群密集場所的聚集性疫情，存在較高的社區傳播和外溢風險，需要儘快排查風險來源和重點場所，摸清疫情的波及範圍。

據國家衛健委消息，昨日內地新增本土確診80+15，涉及6個省份，其中內蒙46宗，江蘇蘇州19宗，江蘇另有9宗無症狀感染者。

國家衛健委發言人米鋒表示，當前本土聚集性疫情仍有發生，隨着節後返程和復工復產，疫情擴散風險持續存在。要始終堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，克服麻痹思想、鬆勁心態，精準做好疫情防控。

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責任編輯：袁瑋婧