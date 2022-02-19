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內地啟動第三針序貫加強免疫 可選智飛CHO或康希諾mRNA疫苗

社會熱點 17:33 2022/02/19

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國家衛健委今日（19日）宣佈，經國務院聯防聯控機制批准，已經開始部署序貫加強免疫接種。第三針加強針還可選擇智飛龍科馬的重組蛋白疫苗（CHO）或康希諾的mRNA疫苗進行序貫加強免疫，即加強免疫採用非滅活路線的疫苗，選用重組蛋白疫苗或腺病毒載體疫苗。

疾控局副局長吳良有吳良有表示，此前凡全程接種國藥中生北京公司、武漢公司、北京科興公司滅活疫苗，以及天津康希諾公司的腺病毒載體疫苗滿6個月的18歲以上目標人群，可以進行一劑次同源加強免疫，也就是用原來的疫苗進行加強。序貫加強免疫策略實施後，完成全程接種上述三種滅活疫苗的目標人群，還可以選擇智飛龍科馬的CHO或康希諾的mRNA疫苗進行序貫加強免疫。

對於目標人群來說，同源加強免疫接種和序貫加強免疫接種，選擇其中一種就可以。此外，國務院聯防聯控機制還批准了深圳康泰公司和醫科院生物所新冠病毒滅活疫苗的同源加強免疫接種。無論是同源加強還是序貫加強，都是在完成全程接種滿6個月的18歲以上人群中實施。

武漢、上饒、焦作三地已啟動

據澎湃新聞，昨日湖北武漢、江西上饒、河南焦作三地均發出消息，對於完成2針新冠滅活疫苗滿6個月且未打第三針滅活疫苗加強針的18歲以上人群，可實施序貫加強免疫接種。

此前已有研究表明，在接種2劑滅活疫苗後，用mRNA疫苗進行序貫加強，安全性良好、抗體水平優於同源加強。同時，已有研究顯示，在兩針滅活疫苗的基礎上，用重組蛋白疫苗進行序貫加強，人體對Omicron的中和能力優於同源加強。

研究證實，在兩針滅活疫苗的基礎上，同源和異源的第三針加強分別將人體對於Omicron的中和能力提升了8.07倍和15.87倍。同時，其對於疫苗原始株的中和抗體滴度也提升了4.24倍和21.31倍。

上海交大研究：國藥加強針對Omicron的防護力減弱

【新冠疫苗】內地新冠加強針「混打」提上日程 這些疫苗受關注

責任編輯：袁瑋婧

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