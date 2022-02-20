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談涉疆問題 王毅稱各種謠言謊言將不攻自破

國情動向 14:45 2022/02/20

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國務委員兼外長王毅昨日晚（19日）視頻出席慕尼黑安全會議時表示，針對有人提及所謂新疆「強迫勞動」「再教育營」等問題，他相信在事實面前，各種謠言謊言和虛假信息都將不攻自破。

中國外交部在官網上公布，王毅在北京應邀以視頻方式，出席慕尼黑安全會議中國專場並發表主旨講話時說，聯合國人權事務高專巴切萊特訪疆從來不是問題，而是中國同國際組織的正常交流，中國正在同巴切萊特及其辦公室磋商，製定周到詳盡的日程安排。中國尊重巴切萊特的個人願望，相信她也會尊重中國的主權和法律規定。

國務委員兼外長王毅視頻出席慕尼黑安全會議

王毅強調，巴切萊特訪華期間不僅能看到一個不斷發展進步的中國，也能看到一個保持和平穩定、各族人民和諧相處的新疆地區。

王毅說，現在由於疫情影響，人員交往受到一些限制，但只要疫情得到有效管控和緩解，中國仍然歡迎任何有興趣的外國人士到新疆參訪，新疆人民也願意同大家進行充分交流。「但有一點是肯定的，新疆各族人民不歡迎『有罪推定』式的調查，也堅決反對對中國民族政策的各種偏見和無端指責。」

王毅也強調，新疆從來不存在系統性的強迫勞動，也從來沒有什麽再教育營，並指這些都是編造出來的謊言和散布出來的虛假信息，並說為了應對暴恐勢力的現實威脅，維護人民群眾的安全，新疆地方政府響應聯合國號召，參照包括英、法等國做法和國際慣例，通過教育的方式開展去極端化工作，從根本上消除極端主義產生的土壤，取得了非常明顯的成效。

烏克蘭問題上 王毅呼籲相關各方盡快回到新明斯克協議

在烏克蘭問題上，王毅呼籲相關各方盡快回到新明斯克協議，並強調這一協議是解決烏克蘭問題的唯一出路。王毅說：「據我了解，俄羅斯、歐盟方面都支持新明斯克協議，前不久我同美國國務卿布林肯通電話時，美方也表示支持。既然如此，為什麽各方不能坐在一起進行充分討論，製定出落實協議的路線圖和時間表。當前各方需要做的是，切實負起責任，為和平而努力，而不是一味推高緊張，製造恐慌，甚至渲染戰爭。」

王毅也說，冷戰早已結束，北約作為當年冷戰的產物，應該審時度勢，作出必要調整。「如果北約一味東擴，是否有利於維護歐洲的和平穩定，是否有利於實現歐洲長治久安？」

責任編輯：李冰琪

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