【冬奧】 美國前駐聯合國大使黑莉：谷愛凌須在中美之間選邊

谷愛凌18日在北京冬季奧運會自由式滑雪U型場地技巧決賽中奪得金牌，以兩金一銀結束她的冬奧征程，但她的「歸化」問題再次引起關注。美國前駐聯合國大使黑莉說，谷愛凌在中美之間「必須選擇一方」。

谷愛凌無疑是本屆冬奧最受矚目的中國運動員，但在美國出生、受訓以及身為中美混血兒的她，在中美關係緊張的大環境下，國籍與身份認同問題多次成為輿論焦點。

▲ 谷愛凌北京冬奧奪得兩金一銀

美國媒體「真清晰政治」（Real Clear Politics）本月15日報道，曾在特朗普政府擔任美國駐聯合國大使的黑莉（Nikki Haley）受訪問時說：「你要不就是中國人，要不就是美國人，這是很不同的兩個國家，你必須選擇一邊。」

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她認為谷愛凌的身份涉及人權問題：「每一名選手都應該知道，當他們披上他們的國旗時，究竟是站在自由的立場上，還是站在侵犯人權的立場上。這沒有中間地帶。」

路透社也報道，不少美國用戶在推特上批評谷愛凌選擇代表中國出賽，是「忘恩負義」的表現。

▲ 谷愛凌站在金牌領獎台

不過，與此同時，也有美國媒體對谷愛凌表示認同。美國體育媒體Defector Media就說，谷愛凌即將成為斯坦福大學的學生，她是奧運選手、路易威登的模特，還是單親媽媽帶大的孩子，是個人主義者也是「非常標準的美國人。」

美國允許公民擁有雙重國籍，但中國不承認雙重國籍。谷愛凌早前回覆相關問題時曾說，「體育不需要和國籍掛關係」「我在美國就是美國人，我在中國就是中國人」。

在內地，官媒《環球時報》前總編胡錫進本月13日在個人微博發文說，谷愛凌剛滿18歲，至少今後幾年的生活大概率要在美國，她未來怎麽確定自己的國籍歸屬還有不確定性，「中國輿論對她的宣傳要預留一個模糊地帶，防止未來被動」。

責任編輯：李冰琪