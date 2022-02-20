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【冬奧】中國隊位9金收官 位列獎牌榜第三位

社會熱點 16:25 2022/02/20

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北京冬奧會今日所有賽事全部結束，中國隊9金4銀2銅收官，金牌數和獎牌數均創歷史新高。

此前，中國隊取得的最好成績是2010年溫哥華冬奧會的5金2銀4銅，總數11枚。

據央視新聞報道，中共中央和中國國務院也發賀電，恭賀中國體育代表團在冬奧會取得歷史最好成績。

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挪威以16金、8銀、13銅，總數37枚，再次登上榮譽榜榜首。

北京冬奧會閉幕式將今晚8時舉行，國家主席習近平將出席閉幕式。

責任編輯：李冰琪

 

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