【冬奧】中國隊9金收官 位列獎牌榜第三位 社會熱點 16:25 2022/02/20 分享： 北京冬奧會今日所有賽事全部結束，中國隊9金4銀2銅收官，金牌數和獎牌數均創歷史新高。 此前，中國隊取得的最好成績是2010年溫哥華冬奧會的5金2銀4銅，總數11枚。 據央視新聞報道，中共中央和中國國務院也發賀電，恭賀中國體育代表團在冬奧會取得歷史最好成績。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 挪威以16金、8銀、13銅，總數37枚，再次登上榮譽榜榜首。 北京冬奧會閉幕式將今晚8時舉行，國家主席習近平將出席閉幕式。 責任編輯：李冰琪 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 【冬奧】蘇翊鳴奪金後人氣暴漲 經紀人：每天拒絕100個代言(組圖） 2022/02/17 【冬奧】蘇翊鳴奪金後人氣暴漲 經紀人：每天拒絕100個代言(組圖） 【冬奧】谷愛凌明日衝刺最「穩」金牌 此前已包攬該項目所有世界盃分站賽冠軍 2022/02/17 【冬奧】谷愛凌明日衝刺最「穩」金牌 此前已包攬該項目所有世界盃分站賽冠軍 【冬奧】谷愛凌再摘金 中國隊第八金（組圖） 2022/02/18 【冬奧】谷愛凌再摘金 中國隊第八金（組圖） 【冬奧】在線答題可獲冰墩墩？內地350萬學生被騙錢騙信息 2022/02/18 【冬奧】在線答題可獲冰墩墩？內地350萬學生被騙錢騙信息 【冬奧】張藝謀劇透明日閉幕式 穿越2008「空靈而浪漫」 2022/02/19 【冬奧】張藝謀劇透明日閉幕式 穿越2008「空靈而浪漫」 你可能感興趣 【冬奧】蘇翊鳴奪金後人氣暴漲 經紀人：每天拒絕100個代言(組圖） 15:55 2022/02/17 【冬奧】蘇翊鳴奪金後人氣暴漲 經紀人：每天拒絕100個代言(組圖） 【冬奧】谷愛凌明日衝刺最「穩」金牌 此前已包攬該項目所有世界盃分站賽冠軍 17:14 2022/02/17 【冬奧】谷愛凌明日衝刺最「穩」金牌 此前已包攬該項目所有世界盃分站賽冠軍 【冬奧】谷愛凌再摘金 中國隊第八金（組圖） 11:20 2022/02/18 【冬奧】谷愛凌再摘金 中國隊第八金（組圖） 中國 挪威 北京 網絡熱話 冬季奧運 中國隊