內地昨增至少46宗香港輸入病例 深圳口岸再多7跨境司機陽性

據內地各省市衛健委通報，內地昨日（19日）新增至少39宗由香港入境的輸入確診病例，以及7宗香港輸入無症狀感染者，涉及廣東、北京、上海等地。另外，深圳通報再多7名跨境貨車司機核酸檢測陽性，累計94名跨境司機染疫。

廣東省新增最多香港輸入個案。省衛健委指出，新增香港輸入確診病例分布為深圳市13宗，佛山市3宗，珠海市2宗，東莞市和江門市各1宗。香港輸入無症狀感染方面，深圳市和佛山市各有2宗，廣州市和江門市各有1宗。

上海方面，新增14宗香港輸入確診病例，當中多人是在香港就學的內地生。市衛健委指出，各人分別於14日18日抵達上海浦東國際機場，過關後即被集中隔離觀察，其後確診。

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北京亦報告3宗香港輸入確診，各人均於18日從香港到達北京首都機場，在閉環隔離管理期間確診。此外，四川和貴州分別新增2宗香港輸入確診和1宗香港輸入無症狀感染。

深圳口岸今日（20日）通報，檢測出7名跨境貨車司機核酸檢測陽性，分別從皇崗口岸、深圳灣、蓮塘口岸、沙頭角口岸出入境。自2月4日以來，累計94名跨境司機染疫。當局提醒跨境司機做好自身防護，嚴格執行內地疫情防控措施。

責任編輯：易燕丹

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