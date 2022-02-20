北京冬奧閉幕 簡約+科技風突出「雙奧之城」形象（多圖）

北京冬奧今（20日）晚在鳥巢舉行閉幕禮，延續開幕時的簡約及科技感，尤其突出「雙奧之城」形象，與2008年奧運相呼應。

閉幕禮晚上8時開始，9時45分完結。暖場環節，表演者唱起2008年北京奧運主題曲《我和你》，勾起回憶，隨後是AR藝術展示、12生肖冰車、舞蹈等一系列精彩表演。各國代表團在貝多芬的《歡樂頌》樂曲聲下進場，中國由金牌選手高宇亭、徐夢桃擔當旗手，贏得全場的歡呼及掌聲。

北京市長陳吉寧將五環旗交予國際奧委會（IOC）主席巴赫，再轉向下屆冬奧主辦城市意大利米蘭、科爾蒂納丹佩佐的市長。現場奏起意大利國歌，升起「三色旗」。閉幕禮尾聲，會場聖火熄滅，中國結形狀的雪花火炬在今屆主題曲《雪花》合唱中徐徐落下，鳥巢上空燃起五環狀的煙花，象徵今屆冬奧走向完結。

導演沙曉嵐稱，美學上今次大膽使用「中國紅」碰撞「冰雪藍」，融入燈籠、中國結等文化元素。最重點的是體現「雙奧之城」理念，也是最大看點之一，「有當年2008年奧運會重要的元素在中間，還會有一種特別依依不捨的情懷，因為第二天大家可能各自回各自的國家了，我們想把這種溫暖傳遞到全球」。

本土化也主要特色，他稱，2008年北京奧運時使用的科技設備80%來自進口，今屆冬奧使用的是100%中國產品。同時，表演上的互動影像都是中國藝術家創作的，「中國藝術家所創造的一種文化自信，通過他的作品，通過中國的高光時刻轉播到全世界去，贏得全世界的讚嘆，它又是一種中國文化自信的表現」。

閉幕禮表演及五環旗傳遞：

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責任編輯：陳建錫