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內地1月份樓價按月跌勢减弱 市場料有望繼續企穩

經濟脈搏 13:17 2022/02/21

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國家統計局公布，內地1月份70个大中城市新建商品住宅、二手住宅銷售價格按月跌勢减弱，按年升幅回落。市場人士認為拐點已現，後續有望繼續企穩。

按月方面，一線城市新樓價格升0.6%，北京、上海、廣州和深圳分別升1.0%、 0.6%、0.5%和0.5%；二手樓升0.1%，升幅與上月相同，北京、上海升0.5% 和0.6%，廣州、深圳跌0.2%和0.5%。二線城市新樓、二手樓升0.1%和跌0.2%；三線城市新樓、二手樓跌0.2%和0.4%，跌幅比上月收窄。

所有城市中，新樓和二手樓價格錄得按月下跌的分別有39個和55個，比上月減少11個和8個。

按年方面，一線城市新樓價格升4.4%，升幅與上月相同；二手樓升4.1%，升幅比上月回落1.2個百分點。二線城市新樓、二手樓升2.5%和1.0%，升幅比上月回落0.3和0.5個百分點。三線城市新樓、二手樓升0.5%和跌0.7%。

所有城市中，新樓和二手樓價格錄得按年下跌的分別有20個和30個，比上月增加3個和4個。

市場人士：3至4月有企望逐漸企穩

「隨著影響最近房地產市場最大的因素房貸逐漸緩和，市場3-4月有望逐漸企穩。」中原地產首席分析師張大偉預料，樓市有望在第二季度政策見底，一二線城市將會率先走出低迷。另一分析師指，多地首付比降低，中央的反應值得關注，未來或有更多市場調整壓力大的城市效仿跟進，地方層面的需求側托底政策持續出台。

責任編輯：陳建錫

 

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