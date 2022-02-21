年內36城發布穩樓市政策 專家料「成交底」上半年出現

多地樓市利好消息頻傳。近日，繼菏澤多家商業銀行下調首套房貸比例後，重慶及江西贛州部分銀行也已加入「首套房貸首付比例20%」的隊伍。據統計，今年以來截至2月上旬，全國已有超36個城市發布穩樓市政策。專家料，隨著房地產市場政策底部到來，市場成交的底部有望今年上半年出現。

《證券日報》報道，贛州地區多家股份制銀行、國有大行及部分房產中介，相關工作人員均向記者表示，當地已下調首套房貸比例。而重慶地區某國有大行內部人士表示，早在去年年底，就有個別銀行可以做到首房兩成首付了。

易居研究院智庫研究中心總監嚴躍進表示，在2021年的房貸集中度管理政策下，即便針對首套房貸，各地實施兩成首付比例的做法仍非常少。而對於購房者而言，首付比例的高低無疑是影響較大的一項內容。近期多地將首套房貸首付比例降至20%，既體現了當前房地產市場形勢及房地產金融形勢出現的積極變化，也具有較好的信號意義。總體而言，此舉將對提振市場交易帶來積極影響。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜也表示，個別地方下調首付比例，預計會對市場情緒產生較好的帶動，購房者觀望情緒或將有所改觀，置業信心將得到一定提振。與此同時，未來或將有更多城市效仿跟進，特別是城市基本面弱、市場調整壓力較大的三四線城市。

值得一提的是，除了近期頗受關注的房貸首付比例下調，今年以來，全國亦有多個城市發布相關調整政策。

據中原地產研究院統計數據顯示，隨著信貸政策穩定，各地房地產穩樓市政策頻繁發布，最典型的政策內容是公積金政策調整、人才補貼以及購房補貼。今年以來截至2月上旬，全國已有超36個城市發布穩樓市政策。

中原地產首席分析師張大偉表示，隨著房地產市場政策底部的出現，市場成交的底部也逐漸開始接近。預計市場底部有望在今年一季度至二季度加快出現。

責任編輯：蒯宇澄

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