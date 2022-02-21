  • 9°C
香港時間 : 2022221日 (一) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

年內36城發布穩樓市政策 專家料「成交底」上半年出現

經濟脈搏 11:13 2022/02/21

分享：

多地樓市利好消息頻傳。近日，繼菏澤多家商業銀行下調首套房貸比例後，重慶及江西贛州部分銀行也已加入「首套房貸首付比例20%」的隊伍。據統計，今年以來截至2月上旬，全國已有超36個城市發布穩樓市政策。專家料，隨著房地產市場政策底部到來，市場成交的底部有望今年上半年出現。

《證券日報》報道，贛州地區多家股份制銀行、國有大行及部分房產中介，相關工作人員均向記者表示，當地已下調首套房貸比例。而重慶地區某國有大行內部人士表示，早在去年年底，就有個別銀行可以做到首房兩成首付了。

易居研究院智庫研究中心總監嚴躍進表示，在2021年的房貸集中度管理政策下，即便針對首套房貸，各地實施兩成首付比例的做法仍非常少。而對於購房者而言，首付比例的高低無疑是影響較大的一項內容。近期多地將首套房貸首付比例降至20%，既體現了當前房地產市場形勢及房地產金融形勢出現的積極變化，也具有較好的信號意義。總體而言，此舉將對提振市場交易帶來積極影響。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜也表示，個別地方下調首付比例，預計會對市場情緒產生較好的帶動，購房者觀望情緒或將有所改觀，置業信心將得到一定提振。與此同時，未來或將有更多城市效仿跟進，特別是城市基本面弱、市場調整壓力較大的三四線城市。

值得一提的是，除了近期頗受關注的房貸首付比例下調，今年以來，全國亦有多個城市發布相關調整政策。

據中原地產研究院統計數據顯示，隨著信貸政策穩定，各地房地產穩樓市政策頻繁發布，最典型的政策內容是公積金政策調整、人才補貼以及購房補貼。今年以來截至2月上旬，全國已有超36個城市發布穩樓市政策。

中原地產首席分析師張大偉表示，隨著房地產市場政策底部的出現，市場成交的底部也逐漸開始接近。預計市場底部有望在今年一季度至二季度加快出現。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地1月份樓價按年升幅回落 按月跌勢减弱
今日
內地1月份樓價按年升幅回落 按月跌勢减弱
山東菏澤「無房無貸」首付比例降至兩成 重慶江西贛州已加入（第二版）
2022/02/18
山東菏澤「無房無貸」首付比例降至兩成 重慶江西贛州已加入（第二版）
【中國樓市】1月內地各地穩樓市政策超66次
2022/02/06
【中國樓市】1月內地各地穩樓市政策超66次
一個半月近40次穩樓市政策出台 中國樓市暖風頻吹
2022/02/17
一個半月近40次穩樓市政策出台 中國樓市暖風頻吹

你可能感興趣

內地1月份樓價按年升幅回落 按月跌勢减弱
今日 10:22
內地1月份樓價按年升幅回落 按月跌勢减弱
山東菏澤「無房無貸」首付比例降至兩成 重慶江西贛州已加入（第二版）
14:45 2022/02/18
山東菏澤「無房無貸」首付比例降至兩成 重慶江西贛州已加入（第二版）
【中國樓市】1月內地各地穩樓市政策超66次
15:40 2022/02/06
【中國樓市】1月內地各地穩樓市政策超66次
經濟現象 經濟 補貼 地產 成交 指數 市場交易 重慶 銀行 中原地產

上一篇文章

廣州節後復工潮 日薪散工街頭冒雨求職

下一篇文章

2月LPR保持不變：1年期3.7% 5年期以上4.6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣西百色封城助推鋁價上漲 專家這樣解讀
廣西百色封城助推鋁價上漲 專家這樣解讀
山東菏澤「無房無貸」首付比例降至兩成 重慶江西贛州已加入（第二版）
山東菏澤「無房無貸」首付比例降至兩成 重慶江西贛州已加入（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【中國樓市】上海學區房降價300萬 張家口樓價跌4成要限跌
【中國樓市】上海學區房降價300萬 張家口樓價跌4成要限跌
【中國樓市】限價放鬆？廣州市住建局：實施動態價格指導
【中國樓市】限價放鬆？廣州市住建局：實施動態價格指導
內地14部門公布政策 助零售、餐飲等多行業紓困
內地14部門公布政策 助零售、餐飲等多行業紓困
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款