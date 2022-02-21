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廣州節後復工潮 日薪散工街頭冒雨求職

經濟脈搏 11:14 2022/02/21

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廣州企業在春節後復工，大批日薪散工連日冒雨到街頭求職，見商務車便湧上前問價。之所以選擇日薪，一來是收入稍高，二來不怕老闆走佬，但不代表容易找到工作。有中介機構報告指，在疫情常態化、經濟預期轉弱下，春節後首周的企業招聘規模比去年同期收縮，逾六成受訪者表示更難求職。

財新網報道，最近每日上午未到7時，彙聚了大量皮具加工廠的白雲區龍歸鎮長紅村，就可以看到不少工人站在村內商場的門前，翹首以盼，等待老闆、中介招工 從皮具、化妝品加工到包裝、發快遞，在那裡招工的工種五花八門。日薪則從100多元到200元（人民幣，下同）不等。每隔十幾分鐘，就會有一輛商務車駛進，停在路邊。工人們便一哄而上，透過車窗問價。200元以下的工作大都是問的人多，做的人少。但只要開價高過200元，車周邊瞬間就會擠滿人。

廣州許多勞動密集型產業聚集區域都活躍著大量日薪工人，如海珠區的製衣村，白雲區的皮具廠、化妝品廠附近。原因一是選擇空間大，日薪收入略多於長工，二是工薪每日出糧，可以避免老闆走佬帶來的損失。「旺季幹日結，掙得多，淡季做長工，有保障。」一名做了十多年工的工人這樣總。

今年節後招聘規模減

話雖如此，這些工人求職其實相當不易，報道指，當地連日來都是寒雨天氣，讓他們的生活更加艱辛，打著傘在街上一等，往往就是2到3個小時，有些女工會緊緊盯住來往的每輛車，逐個上去打聽。「過完年，急著找點錢用。」也有人一臉輕鬆地表示，自己所在的廠暫時沒有訂單要做，閒著就出來轉轉。

廣州市人社局數據，截至本月中旬，當地企業整體開工率94.05%，製造業企業開工率達91.11%，交通運輸、倉儲和郵政業企業開工率更達100%。

中介機構智聯招聘上周公布《2022年春招市場行情週報（第一期）》指，在新冠疫情常態化、經濟預期轉弱背景下，春節後第一周，求職市場活躍，簡歷投遞量按年大幅上升，薪酬也明顯上漲。同時，企業招聘規模小幅收縮，職位數減少4.5%，平均每個職位收到約11份簡歷，是上年同期的2倍左右。

責任編輯：陳建錫

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