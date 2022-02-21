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傳微博大面積裁員 公司否認：部分組織架構調整

社會熱點 11:21 2022/02/21

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內地多間企業去年底以來頻頻傳出大規模裁人消息，週六（19日）網傳微博亦大面積裁人，波及數百人，微博對此回應稱不存在大規模裁員，公司為加強優勢領域和業務聚焦，調整部分組織（架構）。

據時代財經週日報道，「傳微博正在優化員工」週六上了脈脈App熱搜，有經過職位信息認證的微博員工表示，多名微博員工稱收到裁員消息，有的試用期快到了被辭退，有的被領導要求主動提離職，有的人還在與人事僵持不下，有的已經簽了離職補償方案。

十年老員工也被「優化」

報道稱，被「優化」的員工組建了微信群，最大的群里有200餘人，報道引述群裡一名程式設計師表示，自己去年末的績效考核被「莫名其妙」打了最低檔，沒拿到年終獎，還因此被辭退。

該微信群群主表示，「優化」主要對象是進公司一年左右的員工，很多年限高的人不在「優化「範圍內，不過也有十年老員工被「優化」。

微博對此表示否認，報道引述微博公關人員指，公司年初對業務進行盤點，為加強優勢領域和業務聚焦，對部分組織進行調整，以促進高效協同和組織活力。她提到，將優先為涉及的員工進行調崗安置，無適合崗位的情況下協商解除勞動關係。

微博近年利潤不樂觀

報道指出，近兩年，微博的路似乎並不好走。2個多月前，在中概股回港上市的風潮下，微博在港交所掛牌，上市當天即破發、大跌7.18%。

招股書顯示，微博營收長期保持穩健增長，但利潤並不樂觀。2018年至2020年，其歸屬於母公司股東的淨利潤分別為5.72億美元、4.95億美元、3.13億美元。2021年上半年，其歸屬於股東的淨利潤為1.31億美元，而2020年同期為2.51億美元。

責任編輯：袁瑋婧

 

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營收 裁員 微博

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