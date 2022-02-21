【內地疫情】昨增71本土確診 京滬粵共錄58宗香港輸入病例

內地昨日（20日）新增144宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔71宗，其中內蒙古呼和浩特市有30宗為最多。當局初步研判，呼市本輪疫情經2場婚宴傳播，目前處於早期階段，存在較高的社區傳播和外溢風險。此外，內地再錄得多宗由香港輸入的新冠病例，其中北京有9宗，上海有24宗，廣東25宗。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例中，內蒙古32宗，其中呼和浩特市30宗、包頭市1宗、巴彥淖爾市1宗；江蘇11宗，其中蘇州市10宗、無錫市1宗；遼寧7宗，均在葫蘆島市；廣東6宗，均在深圳市；山西、四川、雲南以及黑龍江都有確診病例。另有15宗本土無症狀感染，涉及江蘇、四川、黑龍江等地。

呼和浩特對未做核酸檢測者「限行」

內蒙古疫情未見緩和，呼和浩特疫情防控指揮部通報，本輪疫情是由2名前往呼和浩特市武川縣、包頭市達茂旗探親引起的輸入疫情，再經兩場婚宴傳播擴散。由於病毒潛伏期較長，加上春節期間人員流動，引發多點暴發。

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國家衛健委疾控局副局長吳良指出，呼和浩特疫情基因測序結果為Delta變異株。目前仍處於早期階段，病例數快速增長，出現單位、婚宴等人群密集場所的聚集性疫情，存在較高的社區傳播和外溢風險，需要盡快排查風險來源和重點場所，摸清疫情的波及範圍。

國務院聯防聯控機制已派出工作組赴呼和浩特市指導疫情防控工作，當地亦已組織開展2輪核酸檢測工作，並發布通告稱，未按要求進行核酸檢測的居民，將禁止出入呼市，限制進入小區、公共場所和企事業單位。

京滬粵錄多宗香港輸入感染

另外，近日有不少港人返回內地後，在隔離期間檢測確診。廣東省衛健委通報，新增20宗境外輸入確診病例，其中17宗來自香港；另有8宗由香港傳入無症狀感染者。新增病例分布在深圳、珠海、佛山、東莞、中山和江門。

北京方面，20日新增9宗境外輸入確診病例，均從香港到達首都機場。上海則有22宗境外輸入確診病例來自香港，其中多人為在香港就學的內地生；另有2宗境外輸入無症狀感染者來自香港。

責任編輯：易燕丹

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