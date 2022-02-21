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澳洲稱軍機在專屬經濟區內遭中國艦隻激光照射 京：不屬實（第二版）

國情動向 17:39 2022/02/21

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澳洲國防部稱，一架軍機在澳洲專屬經濟區內被中國軍艦以激射照射，該行為可能危及機上人員性命。總理莫里森批評是恐嚇行為，要求北京方面解釋。

（新增中方回應）

在北京，外交部發言人汪文斌表示，經向中方有關部門了解核實，澳方發布的消息不屬實。中方艦船在公海海域正常航行，符合相關國際法和國際實踐，完全正當合法。中方敦促澳方尊重中方艦船，依據國際法在相關海域享有的合法權利，停止惡意散佈涉華虛假信息。

國防部新聞發言人譚克非亦稱，澳方聲明有關內容與事實完全不符。 他指，上周四（17日），澳P-8反潛巡邏機抵中國艦艇編隊周邊空域活動，最近距中國艦艇僅4公里。在與澳軍機相遇的全過程中，中方艦艇始終保持安全、規範和專業的操作，符合有關國際法和國際實踐。

他又指，從中方艦艇拍攝的照片可以看出，澳機與中國軍艦距離很近，還在中方艦隊周圍投放聲吶浮標。這種惡意挑釁行為極易引發誤解誤判，給雙方艦機及人員安全造成威脅。同時，澳方還故意散播虛假信息，對中方進行不實指責。中方對澳方上述行為表示堅決反對，要求澳方立即停止類似挑釁性危險行動，停止對中方無端指責抹黑，以免影響兩國兩軍關係大局。

國防部指，澳洲P-8反潛巡邏機對中國軍艦跟監滋擾 。（中國國防部圖片）

澳洲P-8反潛巡邏機位中國軍艦附近海域投放聲吶浮標（中國國防部圖片）

澳方早前指，上周四（17日），澳洲一架P-8A海上巡邏機在阿拉弗拉海（Arafura Sea）執行監查任務，飛臨北部機場的進場跑道上空時，遭到中國海軍艦艇發出一道激光光束照射，當時機上有多達10名機員。對上一次發生同類事件在2019年，當時澳洲稱一架軍方直升機在南海上空被激射照射。

莫里森指，他認為這就是一種恐嚇行為，一種魯莽和不負責任的行為，它不應該發生，澳洲也永遠不會接受。

澳洲官方智庫的學者指，本次事件可能凸顯出，澳洲需要找到保衛北部邊境的 「新戰略」，如果中國顯出更多的敵對行為，那麼澳洲有權利進行自衛。

責任編輯：陳建錫

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軍事 國防 外交 地緣政治 軍艦 莫里森 澳洲 中國

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