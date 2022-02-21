最高檢：加強網上人格權刑事保護 3年213人涉侮辱罪誹謗罪被起訴

內地近年加強打擊網絡上造謠、誹謗等侵害人格權行為，最高人民檢察院今日（21日）表示，2019年以來共起訴涉嫌侮辱罪、誹謗罪被告人213人，涉嫌侵犯英雄烈士名譽、榮譽罪被告人15人。最高檢透露，下一步將起草新規，擬進一步明確「嚴重危害社會秩序和國家利益」等問題。

據央視新聞報道，最高檢今日召開新聞發佈會，介紹近年捍衛網絡時代人格權刑事保護的情況。

最高檢透露，2019年以來，全國檢察機關共批准逮捕涉嫌侮辱罪、誹謗罪犯罪嫌疑人168人，涉嫌侵犯公民個人信息罪犯罪嫌疑人12410人，涉嫌侵犯英雄烈士名譽、榮譽罪犯罪嫌疑人12人。

網絡誹謗侮辱後果不可控

有關負責人表示，在網絡上對他人侮辱、誹謗、侵犯公民個人信息，傳播速度快、傳播範圍廣、危害嚴重、後果不可控。如檢例第136號仇某（網名「辣筆小球」）侵害英雄烈士名譽、榮譽案，其發佈的詆毀言論在短短五小時內就被點擊閱讀13萬餘次，造成惡劣社會影響。檢例第137號郎某、何某誹謗案，僅微博話題「被造謠出軌女子至今找不到工作」閱讀量就達4.7億次、話題討論5.8萬人次。

其中，仇某侵害英雄烈士名譽、榮譽案，郎某、何某網絡誹謗案被中央網信辦、最高檢評為黨的十九大以來網絡法治十大典型案事例。

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負責人指，最高人民法院、最高檢2013年發佈的《關於辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》對指導司法實踐發揮了重要作用。然而，隨着信息網絡的迅速發展，尤其是微信、微博、抖音等社交平台的出現，深刻改變着信息發佈和交互模式。

貫徹執行侵害英雄烈士名譽、榮譽罪

針對網絡誹謗犯罪被害人維權成本高，通過自訴救濟面臨「取證難、舉證難、證明難」的現實困境，最高檢正聯合最高法、公安部研究起草相關規範性文件，擬進一步明確「嚴重危害社會秩序和國家利益」、自訴與公訴的程序銜接等問題，以更好地指導辦理誹謗犯罪案件。

此外，為貫徹執行好刑法修正案（十一）關於侵害英雄烈士名譽、榮譽罪的規定，公安部聯合最高檢、最高法印發了相關規範性文件，下一步要切實落實好相關意見，以依法懲治侵害英雄烈士名譽、榮譽違法犯罪活動。

此前幾日，內地《財經》雜誌前副主編羅昌平上週五（18日）被海南省三亞市城郊人民檢察院起訴，他去年在網上發文，被指侮辱參與抗美援朝的長津湖「冰雕連」英烈。據報羅昌平已經認罪，面臨監禁。

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責任編輯：袁瑋婧