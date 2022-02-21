四大行同步下調廣州地區房貸利率 A股地產股走強

據官媒《南方日報》「南方+」消息，今日（21日）起，四大行同步下調廣州地區房貸利率20個基點（BP）。

其中，首套房利率從此前的LPR+100BP（5.6厘）下調至LPR+80BP（5.4厘），二套房利率從LPR+120BP（5.8厘）下調至LPR+100BP（5.6厘）。

報道引述一名國有大行個貸部負責人表示，與去年同期市場需求旺盛、房貸額度緊張不同，今年開年以來，房地產成交較淡、銀行房貸額度寬裕，未來一段時間房貸仍有持續下行空間。

消息影響，A股地產股拉升。截至收市，珠江股份、泰禾集團漲停，大悅城、南國置業、廣宇集團、信達地產等走強。此前，已有山東菏澤、重慶多個地方的部分銀行將首套房貸首付比例降至2成。

另據財聯社從多地銀行及中介處獲悉，北京、上海、廣州、深圳、青島、成都、杭州等地房貸首付比例未有變化，大部分城市首套房貸首付比例仍為3成。

人行仍可能再降准降息

人行最新一期LPR（貸款市場報價利率）今日出爐，1年期品種報3.7厘，5年期以上品種報4.6厘，均與上月持平，符合市場預期。

業內人士認為，在國內通脹持續降溫、整體可控的背景下，上半年人行仍有可能再度實施降準、降息，預計本輪LPR報價下調過程尚未結束；另外，考慮到當前房地產市場的下滑態勢，未來5年期LPR報價有望與1年期LPR報價實現同等幅度下調。

責任編輯：蒯宇澄

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