彭博：內地15省市預計今年財政收入增速將腰斬

日前內地30省公布今年預算報告，彭博社指，其中15個省市預計今年財政收入增速將腰斬，不乏北京、江蘇、浙江等經濟富裕區域， 多數人預測財政收入增長將放緩，土地銷售將下降。

據彭博報道， 一些地方政府預計今年的一般收入將大大低於全國預期至少5%的GDP目標。 此外，房地產市場的低迷 可能會繼續影響該國大部分地區的土地銷售收入，其中最富裕的省份受到的打擊最為嚴重。

多省財政收支形勢嚴峻

包括浙江在內的多省市在其預算報告中表示，「財政收支形勢依然嚴峻，面臨的挑戰很大。」2022年在財政支出方面，穩經濟、保民生、擴大基礎設施投資等重點領域支出仍需要加強保障。

報道指，不斷惡化的形勢意味著，各省將難以支付為推動經濟增長所建設的基礎設施，並被迫舉債為新項目提供資金，從而推高了他們被要求控制的債務水平。

地方政府的悲觀預測，一方面基於對經濟增長形勢整體不樂觀，一方面也考慮到為應對經濟下行，今年減稅降費力度可能加碼並造成財政減收。

報道引述中國財政學會績效管理研究專委會副主任委員張依群指，「今年中國整體經濟環境不好，無論發達省份還是欠發達地區都面臨很大的壓力。」他預計，今年財政短收的嚴重程度可能超過歷年，全國預算收入儘可能持平或微增，不排除可能負增長。

土地銷售收入下降

彭博並匯總各地2022年政府性基金預算發現，有17個省市基金預算收入增速為負，其中四川逾50%的降幅全國最大，江西以37%的降幅緊隨其後，而北京、上海、浙江和江蘇等較富裕的地區預計下降至少 18%。政府性基金收入主要來自土地出讓收入等，可見地方政府對今年土地拍賣市場的悲觀預期。

穆迪投資者服務公司高級分析師 Jack Yuan 表示：「土地銷售收入的壓力肯定會影響地方和省級的整體收入，並可能限制基礎設施的財政資金。」

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