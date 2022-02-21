  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (一) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

彭博：內地15省市預計今年財政收入增速將腰斬

經濟脈搏 15:40 2022/02/21

分享：

日前內地30省公布今年預算報告，彭博社指，其中15個省市預計今年財政收入增速將腰斬，不乏北京、江蘇、浙江等經濟富裕區域，多數人預測財政收入增長將放緩，土地銷售將下降。

據彭博報道，一些地方政府預計今年的一般收入將大大低於全國預期至少5%的GDP目標。此外，房地產市場的低迷可能會繼續影響該國大部分地區的土地銷售收入，其中最富裕的省份受到的打擊最為嚴重。

多省財政收支形勢嚴峻

包括浙江在內的多省市在其預算報告中表示，「財政收支形勢依然嚴峻，面臨的挑戰很大。」2022年在財政支出方面，穩經濟、保民生、擴大基礎設施投資等重點領域支出仍需要加強保障。

報道指，不斷惡化的形勢意味著，各省將難以支付為推動經濟增長所建設的基礎設施，並被迫舉債為新項目提供資金，從而推高了他們被要求控制的債務水平。 

地方政府的悲觀預測，一方面基於對經濟增長形勢整體不樂觀，一方面也考慮到為應對經濟下行，今年減稅降費力度可能加碼並造成財政減收。

報道引述中國財政學會績效管理研究專委會副主任委員張依群指，「今年中國整體經濟環境不好，無論發達省份還是欠發達地區都面臨很大的壓力。」他預計，今年財政短收的嚴重程度可能超過歷年，全國預算收入儘可能持平或微增，不排除可能負增長。

土地銷售收入下降

彭博並匯總各地2022年政府性基金預算發現，有17個省市基金預算收入增速為負，其中四川逾50%的降幅全國最大，江西以37%的降幅緊隨其後，而北京、上海、浙江和江蘇等較富裕的地區預計下降至少 18%。政府性基金收入主要來自土地出讓收入等，可見地方政府對今年土地拍賣市場的悲觀預期。

穆迪投資者服務公司高級分析師 Jack Yuan 表示：「土地銷售收入的壓力肯定會影響地方和省級的整體收入，並可能限制基礎設施的財政資金。」 

內地30省份公布今年GDP增長目標 多數目標較去年下調

【大灣區】深圳各區2021年GDP出爐 龍崗區負增長關美國事？

中科院預測今年內地GDP5.5%左右 建議疫情防控有序但不過度

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
地產 GDP 銷售 土地拍賣 北京 上海 中國

下一篇文章

四大行同步下調廣州地區房貸利率 A股地產股走強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣州節後復工潮 日薪散工街頭冒雨求職
廣州節後復工潮 日薪散工街頭冒雨求職
四大行同步下調廣州地區房貸利率 A股地產股走強
四大行同步下調廣州地區房貸利率 A股地產股走強
年內36城發布穩樓市政策 專家料「成交底」上半年出現
年內36城發布穩樓市政策 專家料「成交底」上半年出現
2月LPR保持不變：1年期3.7% 5年期以上4.6%
2月LPR保持不變：1年期3.7% 5年期以上4.6%
內地1月份樓價按月跌勢减弱 市場料有望繼續企穩
內地1月份樓價按月跌勢减弱 市場料有望繼續企穩
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款