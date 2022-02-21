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兩家美軍工企業長期對台軍售 京宣布實施反制

國情動向 16:52 2022/02/21

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美國日前宣布總額為1億美元的售台武器計劃，中國外交部今日（21日）表示，中方決定對長期參與美國向中國台灣地區出售武器的美國軍工企業雷神技術公司和洛克希德馬丁公司實施反制。

美國軍工大廠洛克希德馬丁

雷神技術公司

外交部發言人汪文斌表示，美國向中國台灣地區出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《817公報》的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

【中美角力】美國批准約1億美元對台軍售 京：強烈要求立即撤銷（第三版）

【中美角力】拜登政府首對台軍售 陸國台辦：民進黨把台灣推向災難（第三版）

他指，為了維護中國主權和安全利益，根據中國《反外國制裁法》的有關規定，中國政府決定對美國軍工企業雷神技術公司和洛克希德馬丁公司的侵權行為實施反制。

最後他再次敦促美國政府和有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。

【中美角力】美推140億對台軍售  含阻解放軍搶灘神器（組圖，有片）

【中美角力】美推動對台軍售傳再多兩項 MQ-9無人機及反艦導彈

責任編輯：袁瑋婧

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