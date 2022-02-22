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鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）

社會熱點 09:54 2022/02/22

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本港疫情持續發酵，內地檢疫團隊南下援助。中國工程院院士鍾南山以廣東話拍片稱，「Omicron的傳播率遠遠大於流感」；與西方理念不同，「在人與病毒的鬥爭中，最高人權是生命」。他還說，不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，「現在的政策是爭取動態清零」。

鍾南山：老年人疫苗接種不理想 須打第三針

鍾南山在影片中講述了18年前多次到香港與特區政府醫學專家共同抗擊沙士（SARS）的經歷。他說，在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。

鍾南山介紹，與其他病毒株比較，Omicron患病徵狀較輕，死亡率較低，所以市民不用過於擔憂。但其危害性遠遠大於流感，一是傳染性強，二是60歲以上的人群，死亡率會明顯增加。鍾南山對香港提出三方面的建議，一是預防傳播，二是加強疫苗注射，三是儲備藥物治療。

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在疫苗方面，他稱，目前在香港60歲以上的老年人疫苗接種率還不夠理想。據他所知，香港市民至少接種一針的接種率為85%，60歲至69歲為83%，70歲至79歲為71%，80歲以上為42%。接種了兩針的接種率：60歲至69歲為72%；70歲至79歲為56%；80歲以上為28%。

他說，根據英國衛生安全局的估算，接種兩劑疫苗的病死率在各年齡段都會減少一半以上，若打第三針，死亡率更進一步降低。鍾南山說，在疫苗的接種上，香港的長者必須接受第三針疫苗接種，可明顯降低病死率。

他特別強調，

與西方一些國家不同，中國內地和香港特區對待COVID-19的指導思想是「生命至上，健康至上」，我們不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，所以，我們的政策仍然是爭取動態清零。

鍾南山籍貫是福建廈門，10歲起定居廣州，曾在沙士時期提出一套行之有效的救治方法，大大提高廣東地區危重病人的成功搶救率，降低死亡率，且明顯縮短病人的治療時間。

責任編輯：尹航

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