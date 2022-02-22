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內地「個人存取現金超5萬需登記」暫緩實施 人行：技術原因

經濟脈搏 10:16 2022/02/22

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中國人民銀行等周一（21日）晚間公告，原定3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，因技術原因暫緩施行。

中國人民銀行、銀保監會、證監會上月聯合發布上述《辦法》，完善金融行業反洗錢義務主體範圍，明確各金融行業客戶盡職調查具體要求，當中包括「商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構爲自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途」，引發關注。

內地個人存取現金單筆超5萬需登記來源或用途 3月起實施

人行網站周一公告，有關《辦法》因技術原因暫緩施行。相關業務按原規定辦理。

人行有關負責人表示，《辦法》發布後，一些中小金融機構提出，《辦法》針對不同金融產品和業務模式提出具體規範和要求，金融機構需要修訂完善內部管理制度、信息系統、業務流程，並進行人員培訓。為此，經研究，決定暫緩實施《辦法》。

人行強調，將持續指導金融機構加強反洗錢工作，在防範風險的同時進一步優化為民服務，依法保護人民群眾的資金安全和利益，持續提升金融服務實體經濟質效，特別是服務好中小微企業，改善營商環境，推動經濟高質量發展。

責任編輯：林佩怡

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