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烏東局勢劇變 A股三大指數低開低走 黃金板塊強勢

經濟脈搏 12:01 2022/02/22

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烏克蘭局勢劇變下，國際股市連鎖反應，A股三大指數今日（22日）集體低開低走，截至午間收盤，滬指報3,443點，跌1.36%；深成指報13,252點，跌1.62%；創業板指報2,759點，跌1.61%。兩市逾3,900股飄綠。盤面上，黃金板塊強勢，數據中心板塊持續活躍，數字貨幣、元宇宙、旅遊板塊走弱。

英大證券首席經濟學家指，外圍大幅波動估計對A股產生一定壓力，但由於虎年開年以來，穩增長政策緩緩推出，A股市場與全球表現並不同步，改變了一點春節前的瘋熊格局，不排除繼續有穩定市場的力量出現。與穩增長相關的部分低估指股票也許起一定程度穩定作用，部分對沖高估值泡沫股票的價值回歸。

國盛證券指，受外圍市場擾動、國內經濟增速承壓等因素影響，A股市場量能始終無法有效放大，存量博弈下的結構性行情特徵明顯，短期小幅震蕩整理的概率較大，而趨勢性的投資機會仍有待政策面和資金面的持續性改善。從中長線看，業績增速決定的基本面，必然會給短期出現波動的個股帶來估值回歸。

俄羅斯單方面承認烏克蘭東部地區獨立，派出維和部隊進入該地區，外媒在當地拍到多架無任何識別標誌坦克，美國已宣佈制裁措施，引發全球股票震盪。

責任編輯：陳建錫

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經濟 A股 軍事衝突 板塊 黃金 石油 俄羅斯 烏克蘭

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