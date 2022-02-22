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烏東局勢劇變 A股三大指數低開低走（更新版）

經濟脈搏 15:27 2022/02/22

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烏克蘭局勢劇變下，國際股市連鎖反應，A股三大指數今日（22日）集體低開低走，盤中大幅下探，尾盤跌幅略有收窄，滬指收跌0.96%報3457.15點，深成指跌1.29%報13297.11點，創業板指跌1.38%報2765.91點；兩市成交9,783億元（人民幣，下同），北向資金凈賣出73.4億元。

（更新收市情況）

盤面上，受避險情緒的影響，大多數板塊都處於下跌的走勢，僅有石油、燃氣、有色金屬等板塊逆市拉升；鹽湖提鋰、東數西算、黃金概念等表現活躍；元宇宙、新冠藥、新冠檢測概念等大幅下挫；保險、旅遊、建築、釀酒、券商，以及銀行等板塊均走低。

英大證券首席經濟學家指，外圍大幅波動估計對A股產生一定壓力，但由於虎年開年以來，穩增長政策緩緩推出，A股市場與全球表現並不同步，改變了一點春節前的瘋熊格局，不排除繼續有穩定市場的力量出現。與穩增長相關的部分低估指股票也許起一定程度穩定作用，部分對沖高估值泡沫股票的價值回歸。

國盛證券指，受外圍市場擾動、國內經濟增速承壓等因素影響，A股市場量能始終無法有效放大，存量博弈下的結構性行情特徵明顯，短期小幅震蕩整理的概率較大，而趨勢性的投資機會仍有待政策面和資金面的持續性改善。從中長線看，業績增速決定的基本面，必然會給短期出現波動的個股帶來估值回歸。

責任編輯：陳建錫

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