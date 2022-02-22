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【俄烏緊張】中使館提醒在烏公民 適時作食品等生活必需品儲備（更新版）

國情動向 16:48 2022/02/22

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俄羅斯和烏克蘭緊張局勢升溫，中國駐烏克蘭大使館周二（22日）表示，當前烏克蘭東部局勢發生重大變化，提醒在烏中國公民和中資企業，不要前往局勢不穩地區，並適時作一些食品和飲用水等生活必需品儲備。

＊16：48 新增中國外交部回應

另外，被問到中方是否考慮從烏克蘭撤僑？中國外交部發言人汪文斌表示，烏克蘭東部局勢發生重大變化，中國駐烏克蘭使館已經發布有關領事提醒，提醒在烏的中國公民和企業加強安全防範。外交部及駐烏克蘭使館將繼續與在烏中國公民和企業保持密切聯繫，及時提供領事保護與協助，切實維護企業安全和正當權益。

中國駐烏克蘭大使館網站周二提醒，在烏中國公民和中資企業要注意當地發布的安全提示，不要前往局勢不穩地區，及時關注使館微信公眾號和官網發布的信息。

使館又提醒在烏中國公民和中資企業，提高安全防範意識，可適時作一些食品和飲用水等生活必需品儲備。同時，與當地華僑華人協會、留學生會、中國商會及熟人朋友加強聯繫，必要時互幫互助。

俄羅斯總統普京稍早承認烏克蘭東部兩個分離地區的獨立，並命令俄軍在該地區開展「維和行動」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二凌晨向全國發表講話，指責俄羅斯破壞和平談判，並排除做出任何領土讓步的可能性。

烏東局勢劇變 A股三大指數低開 黃金、石油板塊逆市急升

【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京

責任編輯：林佩怡

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