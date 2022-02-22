【新冠疫情】蘇州芯企現確診 汽車芯片供應料雪上加霜

截至昨（21日）24時，江蘇蘇州本輪疫情累計報告101宗確診，另有24宗無徵狀感染，包括芯片產業鏈相關企業的員工亦染疫。值得注意是，蘇州是眾多芯片（又稱晶片）廠商和汽車零部件企業的所在地，疫情或令缺芯問題加劇。

多位芯片產業鏈相關企業員工染疫

據內媒報道，全球汽車零部件巨頭博世（Bosch）蘇州星龍街廠區208研發大樓16層工作的一名員工於18日被確診為無徵狀感染者。博世方面表示，目前正配合相關政府部門，在允許的範圍內努力恢復生產，辦公室人員繼續居家辦公；將盡最大努力，保障員工的健康和安全，減少對客戶供貨的影響。

據悉，博世是包括一汽、長安、華晨寶馬、蔚來等在內的眾多主流車企的核心供應商。博世蘇州即博世汽車部件（蘇州）有限公司，包括了汽車電子事業部、底盤控制事業部、汽車多媒體事業部和設備製造事業部等事業部，是博世在中國的重要的研發和制造基地之一。

汽車芯片短缺加劇 多間車企連續3個月產量減半

2月14日，台灣晶圓代工巨頭聯華電子（UMC）公告稱，旗下位於蘇州的晶圓廠和艦芯片，因有一名員工疑似染疫，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。

據官網，和艦芯片是8英寸晶圓專工企業，目前月產量約8萬片，員工逾兩千人。

業內人士：短期內缺芯問題加劇

此外，近日還有台灣京元電子子公司京隆科技等其他芯片產業鏈相關企業的員工確診。有業內人士認為，蘇州本輪疫情或將在短期內令缺芯問題再度加劇。

蘇州某芯片設計公司員工表示，「短期確實比較嚴重，比如不少生產線被停掉，或是兩班倒變成了只有一班，但後期應該可以很快把產量追上來。」

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不過，一位車企內部人士則表示，「眾所周知，汽車生產的產業鏈太長了，一個零件的缺失會導致後續無法進行。去年保時捷曾經把缺少芯片的車子直接停在港口，等待芯片到手馬上裝車、上船，但並不是每個企業都能這樣。更多的企業，只能被動等，缺芯問題傳導到車企，相對會需要更長的時間來消化。」

車企方面普遍預測，汽車行業缺芯有望於今年下半年得到改善。福士汽車（Volkswagen，內地稱大眾）CEO赫伯特·迪斯(Herbert Diess)在2月16日表示，芯片供應問題仍將在今年持續，但有望在2022年下半年得到改善。

責任編輯：尹航

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