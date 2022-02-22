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張文宏談冬奧：看到疫情防控與全球無障礙交流同時實現的可能

國情動向 12:43 2022/02/22

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北京冬奧日前閉幕，國家傳染病醫學中心主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏周一（21日）深夜在微博發文表示，冬奧會圓滿結束，抗疫工作展現出令人驚喜的智慧，看到的是疫情防控與全球無障礙交流同時實現的全新可能。

張文宏表示，其團隊與同行合作，緊密追蹤研究冬奧期間疫情相關措施和數據，證明：在全球彼此隔離的時刻，北京冬奧會提供的疫情防控智慧，彌合了疫情大流行期間人類交流中未被滿足的渴望，形容「給出了很大的驚喜」。

最大程度維持清零與國際交流的平衡

他指出，中國奧委會、醫學界和抗疫工作者完成了一次面向未來的試驗，既保護廣大群眾的安全，維護抗疫成果，堅持抗疫方向不動搖；又有可能在局部閉環裡進行適度的放開的嘗試，堅持尋找疫下更美好的生活方式，尋找既安全又更好的交流可能。

他又稱，疫苗的保護作用再次在這次奧運會中得到驗證，所有感染新冠的人員均無明顯的不良結局，無嚴重的病例發生。從冬奧437宗病例的良好臨床結果裡，發現充分而高效的疫苗接種，是走出疫情的強大科技支撐與基礎。

​張文宏續說，​本屆冬奧更重要的意義在於，在特定情況取消國際旅行隔離，彌合國際疫情防控策略國家之間的差距，最大程度維持清零政策與國際交流的平衡。

他坦言， ​新冠疫情達到全球性的管控與平衡，還需數年。而在全球疫情得到徹底控制前，冬奧為彌合國際疫情防控方面的分歧，提供寶貴經驗，並且有望可拓展到政治、經濟和學術層面的交流，促進全球互動。並相信冬奧的智慧會啟迪精準防控新冠。

鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）

吳尊友：無證據表明疫情會突然消失 今年4至8月間可能出現新變種

責任編輯：林佩怡

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