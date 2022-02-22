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疫下部分地方養老金現缺口 財政部：能確保及時、足額發放

經濟脈搏 12:46 2022/02/22

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受疫情等因素影響，內地部分地方養老金出現缺口，外界關注養老金運行。財政部長劉昆派下定心丸稱，「退休人員的養老金，不管是在什麽地方、在哪個省、在哪個市縣，都能確保及時足額發放，都有保障。」

財政部：社保基金可支付14個月以上 

財政部部長劉昆今日（22日）在國新辦記者會上表示，「退休人員的養老金，不管是在什麽地方、在哪個省、在哪個市縣，都能確保及時足額發放，都有保障，請大家放心！」

財政部副部長余蔚平具體介紹，據初步統計，目前全國社保基金滾存結余4.8萬億元（人民幣，下同），可支付月數在14個月以上，基金整體上收入大於支出。所以，社保基金按時足額發放有保障。

余蔚平表示，近年來財政部積極採取一系列的措施，確保在各地養老金及時足額發放。

【人口政策】緩解養老難 內地28省設獨生子女父母護理假

港澳台居民和外籍人士 10月起可參加北京居民養老保險

一是加大中央財政的補助力度。1998年實行統一的養老保險制度以來，中央財政持續加大對企業職工基本養老保險基金的補助力度，2021年，安排補助資金超過6000億元，支持地方緩解基金的收支壓力。

二是提高調劑比例。2021年，企業職工基本養老保險基金的中央調劑比例提高到了4.5%，調劑的總規模達到了9300億元，重點支持了收支矛盾突出的省份。中西部地區和老工業基地的凈收益金額超過了2100億元。

三是劃轉國有資本充實社保基金。中央層面共劃轉93家中央企業和中央金融機構國有資本總額1.68萬億元。

余蔚平表示，企業職工基本養老保險全國統籌資金在全國範圍來互濟餘缺，有利於發揮基金的規模效益，增強支撐能力。這項工作已經於今年1月1號正式實施，目前財政部正在抓緊研究制定相關配套文件，測算資金調度規模，合理調劑地區間基金的余缺，加強對地方實施工作的跟蹤指導，及時調整完善政策舉措，用心用情把好事辦好。

國務院發布「養老5年規劃」 首提大力發展銀髮經濟

北京推時間銀行養老服務 做志願1萬小時可入住公辦養老機構

責任編輯：尹航

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