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【內地疫情】昨增59本土病例涉8省 北京今錄4宗確診均為外省返回

社會熱點 13:35 2022/02/22

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內地昨日（21日）新增138宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔59宗，涉及內蒙古、江蘇等8省。另據各省市衛健委通報，北京、上海、廣東三地再發現多宗由香港傳入的感染病例，合計錄得68宗。深圳亦再多11名跨境貨車司機染疫。

此外，截至今日（22日）上午11時，北京新增4宗本土確診，均為2月17日至20日期間在外省參加某公司培訓班的工作人員及其家屬。四人分別居住在海淀區、西城區以及豐台區。

內蒙四川等地收緊防疫措施

據國家衛健委通報，新增本土病例分布為內蒙古20宗，江蘇12宗，遼寧6宗，四川5宗，雲南5宗，北京涉冬（殘）奧閉環人員4宗，湖北4宗，廣東3宗。另有6宗本土無症狀感染者，由內蒙古、江蘇、四川報告。

【新冠疫情】蘇州芯企現確診 汽車芯片供應料雪上加霜

【內地疫情】衛健委：江蘇、內蒙疫情快速發展 外防輸入壓力增大

因應疫情形勢嚴峻，多地進一步收緊防疫措施，其中，內蒙古巴彥淖爾宣佈非必要不離市，確需離開須持48小時內核酸陰性證明。該自治區四子王旗亦通報，自22日上午8時起，對全旗實行封控管理措施，期間禁止任何人車進出，如有特殊情況，需履行報備手續，經旗疫情防控指揮部同意後方可進出。

四川成都從21日下午6時起，離開當地的民眾須持有48小時內核酸檢測無感染證明。遼寧葫蘆島市教育局亦發通告，宣佈周三（23日）全市教職員工寒假結束後延遲上班，居家辦公。

京滬粵共錄68宗香港輸入病例

另外，內地再錄得多宗香港輸入的新冠病例，廣東省通報20宗確診及21宗無症狀感染是由香港傳入，病例分布在廣州、深圳、東莞、珠海、佛山、中山和惠州。上海方面，新增香港輸入的病例包括22宗確診及1宗無症狀感染，確診者中有21名內地民眾和1名意大利人。北京亦新增4宗境外輸入病例，均自香港入境。

深圳市口岸再檢測出11名跨境貨車司機核酸檢測呈陽性，分別從文錦渡、深圳灣、蓮塘、沙頭角及皇崗口岸入境閉環返港；累計錄得105名跨境司機確診。有關情況已通報香港相關部門，司機所到場所已完成嚴格消殺，有關密接者已按要求落實管控。

責任編輯：易燕丹

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