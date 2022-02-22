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【俄烏緊張】布林肯與王毅通電話 談及烏克蘭局勢

國情動向 14:25 2022/02/22

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俄羅斯和烏克蘭緊張升溫，美國國務院表示，美國國卿布林肯與中國國務委員兼外長王毅通話，布林肯強調有必要維護烏克蘭的主權和領土完整。

據中國外交部網站，王毅周二（22日）應約同布林肯通電話，提到中方對烏克蘭局勢演變表示關注，再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

【烏克蘭】俄派兵維和烏東兩地區 美英歐盟勢推新制裁

聯合國安理會緊急討論烏克蘭局勢 中國表態

中方籲各方保持克制 談判緩和事態

美國國務卿發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說，布林肯與王毅通話，討論了朝鮮局勢的發展和俄羅斯針對烏克蘭的侵略性行為。聲明說，布林肯在通話中強調有必要維護烏克蘭的主權和領土完整。

而據中方通報，王毅表示，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。

他指出，烏克蘭問題演變至今，與新明斯克協議遲遲未能有效執行密切相關。中方將繼續按照事情本身的是非曲直，與各方接觸。烏克蘭局勢正趨於惡化。中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

布林肯並介紹美朝關係最新情況。王毅表示，朝鮮半島核問題的核心是美朝間的問題。美方應重視朝鮮正當合理關切，採取有實質意義的行動，中方主張美朝直接對話，並將一如既往為促進半島核問題的解決發揮建設性作用。

王毅促美勿說一套做一套 冀美重溫中美破冰初心

另外，王毅與布林肯亦談到中美關係，王毅說，近期美方推出所謂新版「印太戰略」，公開把中國列為地區首要挑戰，還試圖把「以台制華」納入美地區戰略，這明顯是在發出對華圍堵遏制的錯誤信號。

他表示，中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。中方再次敦促美方以實際行動體現拜登總統作出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信，不知其可。

他又指，再過幾天，就是中美「上海公報」發表50周年。希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。

布林肯表示，正如拜登多次表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、反對「台獨」、無意同中方衝突對抗。

責任編輯：林佩怡

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