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粵企加班生產2530萬個KN95口罩供港 每日產300萬個

社會熱點 15:50 2022/02/22

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香港第五波疫情嚴峻，防護裝備為防疫抗疫的重要一環。廣東金發科技股份有限公司（金發科技）通宵生產援港防護裝備。據內媒《南方日報》報道，金發科技位於廣東省清遠市清城區石角鎮，據介紹，該企業本月17日就把應急儲備的30萬個口罩送往香港，隨後又緊急調配了一批原用於出口的口罩，共計2500萬個，陸續送抵香港。

工廠開40條生產線 日產300萬個KN95口罩

金發科技為快速響應防疫物資調配工作，成立了金發醫療援港抗疫物資專項工作組，由金發醫療總經理丁敏擔任組長。丁敏說，目前工廠開了40條生產線，生產香港當前防疫急需的KN95口罩。

金發科技援港物資生產工廠

丁敏介紹，平時該車間的日產能為80萬個KN95口罩，只需要20條生產線，「為滿足供港的生產需求，該車間的KN95口罩日產能迅速提升至300萬個」。

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金發醫療計劃倉儲部部長孫紅衛近日連續通宵工作。他表示，此前車間僅需200人，現在600人輪崗工作，「還有負責研發的博士主動請纓去生產一線，為援助香港抗疫出一份力」。

工人們加班加點生產KN95口罩

李南京介紹，目前金發醫療正在把其他車間改造為生產KN95口罩的車間，改造完畢後金發科技援助香港醫療物資的生產線將擴至90條，「只要香港需要，我們千方百計保供應，全力提高產能」。

倉庫已生產好的KN95口罩

責任編輯：李冰琪

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