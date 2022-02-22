【中國樓市】2月首套房貸利率按月降9個基點 中山等地降幅高達30基點

內地樓市暖風頻吹，房貸鬆動訊號愈發明顯。貝殼研究院最新報告稱，2月首套、二套房貸利率均按月回調9個基點（BP），為2019年以來最大單月降幅。其中，中山、呼和浩特、惠州首套主流利率下調幅度達30個基點，重慶、南京、紹興緊隨其後達到25個基點。

稍早前，四大行已同步下調廣州地區房貸利率20個基點。

分析指政府重點轉向穩定增長 或有城市跟進

貝殼數據顯示，2月監測的103個重點城市主流首套房貸利率為5.47%，二套利率為5.75%，均較上月回落9個基點；平均放款周期為38天，較上月縮短12天；103個城市中87城房貸主流利率按月下調，較上月增加28個。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂稱，2月按揭貸款利率下降空間加大，利率水平接近去年5月，放款周期加快到2020年三季度的狀態，這是住房信貸環境寬松力度加大的表現，對於改善市場預期、加快市場成交將發揮更積極的作用。

同時，銀行放貸進一步積極。目前103城市平均放款周期不足40天，一線城市中，北京、廣州、上海均較上月縮短，北京、廣州較上月加快了一個月；杭州、武漢、南京、成都、無錫、嘉興等二三線城市放款速度也加快了一個月以上。

年內36城發布穩樓市政策 專家料「成交底」上半年出現

一個半月近40次穩樓市政策出台 中國樓市暖風頻吹

2月LPR保持不變：1年期3.7% 5年期以上4.6%

報告提到，目前包括北京、深圳在內，近四成的城市放款周期不足一個月。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威認為，這是今年以來房地產行業最重要的政策變化。儘管市場預期房地產政策可能會微調，但投資者沒有料到一線城市的變化會發生得這麼快。「這表明，政府在短期內的重點可能轉向了穩定增長。更多的城市可能會效仿這種做法。」

責任編輯：尹航

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