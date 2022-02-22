20220222婚姻登記超火爆 吉林新人零下19度排長龍等領證（多圖有片）

「2」字普通話諧音「愛」，帶有6個「2」的2022年2月22日，適逢虎年正月廿二，還正好是周二，被稱為「最有愛的一天」，也是今年最紅「吉日」。內地各省市民政局的婚姻登記預約早已爆滿，在吉林長春的民政局門外，就有大批新人冒著零下19度的低溫，排長龍等待領證。

據西部決策網報道，位處吉林長春的陳先生發布影片顯示，今日早上7時左右，南關區民政局門口等待領證的新人已經排起長龍。陳先生指，當時氣溫是零下19度，但新人都熱情滿滿，門口排了幾十人。他認為今天是個特殊的日子，也希望排隊的新人百年好合，幸福美滿。

民政局門前現板凳排隊長龍

此外，在鄭州，有最火熱婚姻登記處之稱的金水區婚姻登記處，門前也排起長隊。現場一名身披白色棉被的男子格外顯眼，他表示自己和女朋友經歷9年愛情長跑，因此非常重視，自己前一天晚上已經來踩點，凌晨5點多又來排隊。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，金水區婚姻登記處來得最早的是幾位「跑腿小哥」。排在最前的一位稱，自己前一天下午5點接單後就來排隊。而除了雇人排隊，另一民政處門前就有新人利用板凳「霸位」搶佔先機，導致出現板凳排長龍的畫面。

北京逾4700對新人登記結婚

適逢結婚領證熱門日期，北京、上海、杭州、廣州、西安等多地民政局早已預約爆滿。 據北京民政局消息，全市2月22日婚姻登記預約量已突破4700對。

針對今天預約登記成功的新人，北京各區婚姻登記部門推出提前一小時開放、午間停休等措施，分區、分時、分段辦理登記業務，「不辦完不下班」，最大程度滿足新人的登記需求。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁