  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

20220222婚姻登記超火爆 吉林新人零下19度排長龍等領證（多圖有片）

社會熱點 16:41 2022/02/22

分享：

「2」字普通話諧音「愛」，帶有6個「2」的2022年2月22日，適逢虎年正月廿二，還正好是周二，被稱為「最有愛的一天」，也是今年最紅「吉日」。內地各省市民政局的婚姻登記預約早已爆滿，在吉林長春的民政局門外，就有大批新人冒著零下19度的低溫，排長龍等待領證。

據西部決策網報道，位處吉林長春的陳先生發布影片顯示，今日早上7時左右，南關區民政局門口等待領證的新人已經排起長龍。陳先生指，當時氣溫是零下19度，但新人都熱情滿滿，門口排了幾十人。他認為今天是個特殊的日子，也希望排隊的新人百年好合，幸福美滿。

民政局門前現板凳排隊長龍

此外，在鄭州，有最火熱婚姻登記處之稱的金水區婚姻登記處，門前也排起長隊。現場一名身披白色棉被的男子格外顯眼，他表示自己和女朋友經歷9年愛情長跑，因此非常重視，自己前一天晚上已經來踩點，凌晨5點多又來排隊。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過，金水區婚姻登記處來得最早的是幾位「跑腿小哥」。排在最前的一位稱，自己前一天下午5點接單後就來排隊。而除了雇人排隊，另一民政處門前就有新人利用板凳「霸位」搶佔先機，導致出現板凳排長龍的畫面。

北京逾4700對新人登記結婚

適逢結婚領證熱門日期，北京、上海、杭州、廣州、西安等多地民政局早已預約爆滿。 據北京民政局消息，全市2月22日婚姻登記預約量已突破4700對。

針對今天預約登記成功的新人，北京各區婚姻登記部門推出提前一小時開放、午間停休等措施，分區、分時、分段辦理登記業務，「不辦完不下班」，最大程度滿足新人的登記需求。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

安徽省為留住大學生人才 實施「婚姻幫扶工程」
2021/09/13
安徽省為留住大學生人才 實施「婚姻幫扶工程」
內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲
2022/02/18
內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲
20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節
2022/02/13
20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節
今年2月22日成「最有愛的一天」 多地婚姻登記預約爆滿
2022/02/16
今年2月22日成「最有愛的一天」 多地婚姻登記預約爆滿

你可能感興趣

安徽省為留住大學生人才 實施「婚姻幫扶工程」
16:32 2021/09/13
安徽省為留住大學生人才 實施「婚姻幫扶工程」
內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲
11:24 2022/02/18
內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲
20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節
18:47 2022/02/13
20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節
網絡熱話 愛情 結婚 長春 中國

上一篇文章

中國郵政繼奶茶店再跨界賣咖啡 首家郵局咖啡店落地廈門

下一篇文章

【內地疫情】武漢再現疫情 兩日14宗感染均與培訓班相關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深圳開通3條「海上快線」 保障蔬菜等生活物資供港
深圳開通3條「海上快線」 保障蔬菜等生活物資供港
【冬奧】 美國前駐聯合國大使黑莉：谷愛凌須在中美之間選邊
【冬奧】 美國前駐聯合國大使黑莉：谷愛凌須在中美之間選邊
內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗
內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗
董明珠倡富人多交稅 稅率加大到50%甚至55%
董明珠倡富人多交稅 稅率加大到50%甚至55%
科興宣布開發新冠病毒小分子口服藥
科興宣布開發新冠病毒小分子口服藥
鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）
鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款