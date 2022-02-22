【內地疫情】武漢再現疫情 兩日14宗感染均與培訓班相關

湖北武漢再現新冠肺炎本土疫情，昨（21日）起至今日（22日）中午，全市累計報告14例確診病例和感染者，其中13人均為某公司培訓班學員，1人為某學員的家人。而經新冠病毒變異位點核酸檢測，初步鑑定為Omicron變異株。

涉事的培訓班，培訓時間為2月18日至20日，地點設在武昌區凱萊熙酒店和江岸區華清園小區內，共有66名學員參加，其中24人已離漢，武漢市已向所涉省市發出協查函，在漢人員均已採取隔離管控措施。

昨日晚間，武漢市疫情防控指揮部通報稱，當天下午，3名外地來漢人員及1名密接者新冠病毒核酸檢測結果為陽性；已對陽性病例所涉區域已落實封控管理，並核酸檢測。據今日下午公布，昨晚10時至今日中午12時，武漢再多10宗核酸檢測陽性。

武漢市委書記郭元強強調，要用最快速度，切斷疫情傳播途徑。並科學精準劃定中高風險區域，嚴格落實封控措施。據了解，武漢部分高中學生已上網課。

內媒：擴及北京、青島

值得一提的是，北京今日通報，新增4宗本土新冠肺炎確診病例，均為2月17日至20日期間在外省參加某公司培訓班的工作人員及其家屬。另外，山東青島今日發現1宗本土確診病例，患者從武漢返回。

【內地疫情】昨增59本土病例涉8省 北京今錄4宗確診均為外省返回

「第一財經」報道，據記者核實，上述北京、青島通報陽性人員所涉在武漢期間活動，為武漢通報中同一培訓活動，即如新化妝品公司組織的員工培訓。

報道指出，本次與如新化妝品公司員工培訓相關聯的疫情傳播，存在人員眾多、空間密集等問題。一張流傳培訓班員工合照顯示，數十人的大合照中，無人佩戴口罩，也沒有保持適當距離。

如新相關負責人對傳媒表示，目前了解下來這個培訓是經銷商自行組織舉辦的會議，未經報備。另有報道指出，如新公司成立於1993年，該公司曾多次被央媒點名涉嫌傳銷，組織聚會「洗腦」。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁