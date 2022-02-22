  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】武漢再現疫情 兩日14宗感染均與培訓班相關

社會熱點 16:29 2022/02/22

分享：

湖北武漢再現新冠肺炎本土疫情，昨（21日）起至今日（22日）中午，全市累計報告14例確診病例和感染者，其中13人均為某公司培訓班學員，1人為某學員的家人。而經新冠病毒變異位點核酸檢測，初步鑑定為Omicron變異株。

涉事的培訓班，培訓時間為2月18日至20日，地點設在武昌區凱萊熙酒店和江岸區華清園小區內，共有66名學員參加，其中24人已離漢，武漢市已向所涉省市發出協查函，在漢人員均已採取隔離管控措施。

昨日晚間，武漢市疫情防控指揮部通報稱，當天下午，3名外地來漢人員及1名密接者新冠病毒核酸檢測結果為陽性；已對陽性病例所涉區域已落實封控管理，並核酸檢測。據今日下午公布，昨晚10時至今日中午12時，武漢再多10宗核酸檢測陽性。

武漢市委書記郭元強強調，要用最快速度，切斷疫情傳播途徑。並科學精準劃定中高風險區域，嚴格落實封控措施。據了解，武漢部分高中學生已上網課。

內媒：擴及北京、青島

值得一提的是，北京今日通報，新增4宗本土新冠肺炎確診病例，均為2月17日至20日期間在外省參加某公司培訓班的工作人員及其家屬。另外，山東青島今日發現1宗本土確診病例，患者從武漢返回。

【內地疫情】昨增59本土病例涉8省 北京今錄4宗確診均為外省返回

「第一財經」報道，據記者核實，上述北京、青島通報陽性人員所涉在武漢期間活動，為武漢通報中同一培訓活動，即如新化妝品公司組織的員工培訓。
報道指出，本次與如新化妝品公司員工培訓相關聯的疫情傳播，存在人員眾多、空間密集等問題。一張流傳培訓班員工合照顯示，數十人的大合照中，無人佩戴口罩，也沒有保持適當距離。

如新相關負責人對傳媒表示，目前了解下來這個培訓是經銷商自行組織舉辦的會議，未經報備。另有報道指出，如新公司成立於1993年，該公司曾多次被央媒點名涉嫌傳銷，組織聚會「洗腦」。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）
今日
鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）
張文宏談冬奧：看到疫情防控與全球無障礙交流同時實現的可能
今日
張文宏談冬奧：看到疫情防控與全球無障礙交流同時實現的可能
【內地疫情】昨增59本土病例涉8省 北京今錄4宗確診均為外省返回
今日
【內地疫情】昨增59本土病例涉8省 北京今錄4宗確診均為外省返回

你可能感興趣

鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）
今日 09:54
鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）
張文宏談冬奧：看到疫情防控與全球無障礙交流同時實現的可能
今日 12:43
張文宏談冬奧：看到疫情防控與全球無障礙交流同時實現的可能
【內地疫情】昨增59本土病例涉8省 北京今錄4宗確診均為外省返回
今日 13:35
【內地疫情】昨增59本土病例涉8省 北京今錄4宗確診均為外省返回
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 武漢 北京 青島

上一篇文章

20220222婚姻登記超火爆 吉林新人零下19度排長龍等領證（多圖有片）

下一篇文章

粵企加班生產2530萬個KN95口罩供港 每日產300萬個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深圳開通3條「海上快線」 保障蔬菜等生活物資供港
深圳開通3條「海上快線」 保障蔬菜等生活物資供港
【冬奧】 美國前駐聯合國大使黑莉：谷愛凌須在中美之間選邊
【冬奧】 美國前駐聯合國大使黑莉：谷愛凌須在中美之間選邊
內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗
內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗
董明珠倡富人多交稅 稅率加大到50%甚至55%
董明珠倡富人多交稅 稅率加大到50%甚至55%
科興宣布開發新冠病毒小分子口服藥
科興宣布開發新冠病毒小分子口服藥
鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）
鍾南山粵語拍片談抗疫：不容大量長者染疫死 爭取動態清零（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款