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中國郵政繼奶茶店再跨界賣咖啡 首家郵局咖啡店落地廈門

社會熱點 16:50 2022/02/22

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中國郵政繼「郵氧的茶」之後，又跨界賣咖啡。首家郵局咖啡店14日在廈門營業，店內綠布景和郵筒復古味十足，最便宜一杯咖啡22元(人民幣，下同）。中國郵政全中國坐擁近9000個攬投部、5.4萬個營業支局所和42萬個信息系統，完善的站點資源超越星巴克、瑞幸，讓郵局咖啡一開幕就備受關注。

內媒《投資界》報道，中國郵政旗下第一家郵局咖啡落地廈門國貿大廈。廈門郵政將原有的國貿郵政支局進行改造升級，在保留郵政服務的基礎上疊加了咖啡飲品和郵政文化創意服務。改造後，門店不僅留著郵政傳統的業務服務區域，也增加了可以喝咖啡、聊天的桌椅，還賣起了咖啡杯、文創袋等周邊產品。

在附近工作的網友透露，營業不過幾天，郵政咖啡門口排滿了長長的隊伍，店裡已經爆單。店裡最便宜的咖啡是經典美式，一杯22元；而最貴的一杯要38元。

重慶民警星巴克門前被驅趕 內地網民掀拒買抵制潮（第二版）

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從寄遞物流業務來看，中國郵政在國內的營業網點已超5.4萬個，60餘萬處便民服務加盟點，以及600多家主題郵局。這意味著，中國郵政至少有5萬家門店可用來賣咖啡，一旦放手鋪店，堪稱凶猛。

對此，郵局咖啡相關負責人透露，除廈門外，將陸續在北京、上海、廣州、深圳等一二線城市開設多家特色郵局咖啡店。《投資界》指出，若是想用兼職去挑戰巨頭深耕多年的主業，郵局咖啡顯然目前還未成熟，畢竟目前除了門店分布廣泛外，郵局咖啡的競爭優勢並不明顯。

責任編輯：李冰琪

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