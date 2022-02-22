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內地網紅主播「驢嫂平榮」涉偷逃稅 被罰6200萬元

社會熱點 17:40 2022/02/22

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內地加強打擊逃稅，國家稅務總局廣州市稅務局通報，網絡主播平榮（網名：驢嫂平榮）偷逃稅款，對其對平榮追繳稅款、加收滯納金並處0.6倍罰款，共計6200.3萬元（人民幣，下同）。

當局表示，近期廣州市稅務部門通過稅收大數據分析，發現網絡主播平榮涉嫌偷逃稅款，且經稅務機關提醒督促仍整改不徹底，遂立案並全面深入稅務檢查。

經查，平榮在2019年至2020年期間，通過隱匿直播帶貨佣金收入偷逃個人所得稅1926.05萬元，未依法申報其他生產經營收入，少繳有關稅款1450.72萬元。

綜合考慮平榮在稽查立案後積極配合檢查，並主動補繳稅款，具有主動減輕違法行為危害後果等情節，當局對平榮隱匿直播帶貨佣金收入偷逃的稅款、未依法申報其他生產經營收入少繳的稅款，處以0.6倍罰款。

內媒評「直播一姐」薇婭偷逃稅被罰逾13億 釋信號促進共同富裕

偷逃稅被罰共計2.99億 鄭爽致歉：會按時繳稅款和罰款

直播帶貨能力驚人 惟曾捲山寨手機風波

據新浪科技報道，「驢嫂平榮」可謂快手的頭部主播，目前粉絲量2419.1萬，是另一名擁有4345萬粉絲的快手主播「二驢的」的妻子。兩人在快手直播帶貨能力驚人，2020年5月，格力董明珠攜手平榮夫婦開啟直播，最終銷售額突破3.1億。

另報道指出，驢嫂平榮曾捲入直播賣山寨手機風波。去年5月，數碼博主發布影片，自稱在「驢嫂平榮」直播間買到一款「朵唯12Pro」手機，通過國家工信部相關網站輸入手機包裝背面的入網許可證信息，查詢到的信息與購買的手機不一致。最終快手平台出面解決，指為保護消費者權益，在當天先行執行退款不退貨，消費者將在3個工作日內收到全額退款，並且不用返回手機。此外，2020年末，快手另一主播辛巴直播帶貨假燕窩事件曝光後，平榮夫婦也被曝「售賣防輻射酒」，平榮夫婦主動道歉並賠償。

責任編輯：林佩怡

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