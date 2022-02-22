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深圳福田區：非生活必需密閉場所暫停開放

社會熱點 19:34 2022/02/22

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深圳市福田區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室周二（22日）通告，根據當前疫情防控形勢，為保障市民身體健康和生命安全，強化疫情防控工作，即日起全區非生活必需密閉場所暫停開放，並暫停舉辦大型聚集性活動。

福田區暫停開放的非生活必需密閉場所，包括棋牌室、麻將館、網吧、遊戲廳、茶室、酒吧、KTV、電影院、歌舞廳等。同時，暫停舉辦大型聚集性活動，嚴控群體性活動，減少人員聚集。

此外，全區各類公共場所、景區景點、農貿（集貿）市場、批發市場、商場超市、藥店、餐飲單位等，落實限量、預約、錯峰、間距1米要求，接納消費者人數不得超過最大承載量的50%。而全區所有社區小區出入口嚴格落實體溫檢測、亮碼、戴口罩等防控措施，所有外賣、快遞、投遞等一律不得進入小區及城中村樓棟。

其中，濱河大道-新洲路-福榮路圍合區域（除封控區、管控區以外），實行「強化社會面管理，嚴格限制人員聚集」。區域內餐飲場所禁止堂食，可提供到店自取、外賣送餐服務。所有非生活必需的商貿服務、娛樂場所、商舖、群眾性健身文化活動場所、學生兒童託管機構、線下教育培訓機構等暫時停業。

深圳近期出現疫情，周一（21日）新增3宗本土確診病例，分布在龍崗區、羅湖區、福田區。另外，周二深圳口岸檢測出24名跨境貨車司機核酸檢測陽性，本月4日以來累計129宗；有關情況已通報香港相關部門。

責任編輯：林佩怡

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