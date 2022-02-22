分析︰俄烏衝突升級 恐損中國利益

盡管俄羅斯總統普京出席北京冬奧開幕式，並簽署了中俄聯合聲明，中方也表明反對北約東擴。但並不表明中方支持俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動。因為這不符合中方利益，甚至會令本已緊張的中歐關係進一步惡化。

上周末，王毅在北京應邀以視頻方式出席慕尼黑安全會議時表示，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，因為這是國際關係的基本准則，體現的是聯合國憲章的宗旨，也是中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外。

王毅的這番表述被外界認為是對早前支持普京反對北約東擴說的一個「修正」。

中國人民大學國際關係問題專家時殷弘說︰「中俄事實上已經超越了『務實婚姻』，結成了一種准聯盟。」但他也強調說，兩國關係還遠不是一種正式的結盟，還沒有到一國受到威脅，盟國便出兵相助的程度。

時殷弘說︰「中國更希望俄羅斯的軍隊不會進入烏克蘭。因為如果這一幕發生了，美國和西方國家就會把俄羅斯連同中國一塊孤立起來。」

【俄烏緊張】布林肯與王毅通電話 談及烏克蘭局勢

聯合國安理會緊急討論烏克蘭局勢 中國表態

▲ 2022年2月10日，烏克蘭軍人在烏克蘭東部頓涅茨克地區聯合部隊行動控制區的一次演習中走在裝甲戰車上。

另一方面，俄烏爆發戰爭，美歐與俄羅斯對抗升級，對中國的經濟的負面影響也是可以預見的。包括美歐對俄制裁將影響中俄經貿活動、歐洲經濟衰退風險將影響中國出口、大宗商品價格上漲將推升中國工業通脹，惡化中國貿易條件，以及全球避險情緒上升引發中國金融市場波動。

在22日的外交部記者會上，面對西方記者追問中方是否支持俄羅斯有關烏東兩地的決定時，發言人並沒有直接回應。而是強調，中方將按照事情本身的是非曲直，同有關各方保持溝通和應對。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國家的安全利益都應該得到尊重和維護，真正的安全應該是共同、綜合、合作和可持續的。中方再次呼吁相關各方保持克制，通過談判化解分歧，避免局勢繼續升級。

本報記者 黃兆康