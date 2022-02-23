網傳28歲員工猝死 字節內網再發聲明：該名員工已不幸離世（第二版）

繼拼多多、Bilibili後，再有互聯網巨企傳出員工猝死。內地社交網絡上「字節28歲員工猝死」引發熱議，對此字節跳動（Bytedance）內網發文回應稱，該員工在健身房運動時舉止異常，由教練撥打急救電話叫來急救人員到場救治後送上救護車，截至23日淩晨十二點半仍在搶救中。

15:31更新該名員工已離世

據紅星新聞報道，從字節跳動內部人士處獲悉，針對「字節28歲員工猝死」的消息，字節跳動內網再次發布聲明稱，今日13時左右，員工吳某在搶救41個小時後不幸離世。

字節跳動表示：「吳同學加入團隊三年多以來，工作認真負責，與同事關系融洽，深受大家認可，是一位非常值得信賴的好夥伴。我們對吳同學的不幸離世非常難過。吳同學送醫救治過程中，相關同事全程陪同。公司已承擔全部醫治費用，全力提供後勤支持。公司還將向吳同學家屬提供撫恤和關懷，協助處理好相關事宜，盡力幫助其家人渡過難關。」

▲ 網傳字節內網聲明

據內媒報道，字節跳動內網發文稱，

目前吳同學仍在搶救中。因為事發突然，外界信息存在很多誤解，這里也和大家說一下具體情況: 2月21日18時，吳同學前往健身房運動。18時56分，吳同學在運動約1小時後出現頭暈現象，進入茶水間休息。健身房教練發現舉止異常，上前詢問。吳同學自述可能是低血糖，教練隨即為他倒了一杯糖水，並通知行政前台啟動SOS值班號。 19時09分，保安經理取得血壓計到場支持，為吳同學測量血壓後，建議聯繫同事陪同就醫。在此期間，吳同學出現嘔吐現象。 19時18分，教練撥打急救電話。同期，保安經理與在場另一位安保對吳同學實施CPR急救(兩人均持有急救證書)。 19時30分許，急救人員到場救治，後將吳同學送上救護車。 截至2月23日0時30分，來自醫院的反饋，吳同學情況危重，目前仍在搶救中。

另有網傳消息指，該員工懷孕兩月的妻子在微信稱，自己丈夫已死亡。

此事再度引發輿論對加班問題的關注。網民稱，

又是這種猝死事件🙏 中國的上班模式和時間真的要進行徹底改革了，現在的人拿生命在上班 身體是本錢，身體垮了，就沒意義了

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責任編輯：尹航 李冰琪

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