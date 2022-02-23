網傳28歲員工猝死 字節跳動指仍在搶救中

繼拼多多、Bilibili後，再有互聯網巨企傳出員工猝死。內地社交網絡上「字節28歲員工猝死」引發熱議，對此字節跳動（Bytedance）內網發文回應稱，該員工在健身房運動時舉止異常，由教練撥打急救電話叫來急救人員到場救治後送上救護車，截至23日淩晨十二點半仍在搶救中。

據內媒報道，字節跳動內網發文稱，

目前吳同學仍在搶救中。因為事發突然，外界信息存在很多誤解，這里也和大家說一下具體情況:

2月21日18時，吳同學前往健身房運動。18時56分，吳同學在運動約1小時後出現頭暈現象，進入茶水間休息。健身房教練發現舉止異常，上前詢問。吳同學自述可能是低血糖，教練隨即為他倒了一杯糖水，並通知行政前台啟動SOS值班號。

19時09分，保安經理取得血壓計到場支持，為吳同學測量血壓後，建議聯繫同事陪同就醫。在此期間，吳同學出現嘔吐現象。

19時18分，教練撥打急救電話。同期，保安經理與在場另一位安保對吳同學實施CPR急救(兩人均持有急救證書)。

19時30分許，急救人員到場救治，後將吳同學送上救護車。

截至2月23日0時30分，來自醫院的反饋，吳同學情況危重，目前仍在搶救中。