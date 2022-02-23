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內地官媒：不能頂著穩樓市帽子 實施過度刺激

經濟脈搏 10:49 2022/02/23

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內地樓市經歷低迷後，多地推出穩樓市政策，官媒《經濟日報》周三（23日）發表評論文章，指穩樓市需謹防市場過快上漲，不能頂著穩樓市的帽子實施過度刺激，避免市場再出現濃厚炒作氛圍。

文章提到，穩定房地產市場有必要性和緊迫性，而從去年底至今，政策暖風頻吹，信貸環境逐步緩和，各地也採取穩樓市舉措，對於止跌企穩起到積極作用。

2月首套房貸利率按月降9個基點 中山等地降幅高達30基點

年內36城發布穩樓市政策 專家料「成交底」上半年出現

應該注意的是，在出台穩樓市調控政策時，尤須謹防政策的過度寬鬆再將房地產市場推向過快上漲的通道，重走過度依賴房地產的老路。

文章強調，房地產市場發展須穩字當頭，穩中求進。大漲和大跌都不是穩，當前為了避免房地產市場過快下滑出台一些舉措，目的不是再讓市場通過暴漲紓困，而是實現平穩健康發展。要謹防再出現地價脫韁、地王頻現、資金過度違規入樓市、炒作樓價等情形，那種看似繁榮的虛假狂歡，終將給房地產市場和經濟發展帶來危害。

特別是供給過剩的三四線城市和縣城，若再形成不合理的樓價過快上漲預期，而實際上缺乏產業和人口的支撐，只能讓這些城市的房地產市場積累更大風險。

「房住不炒」會長期堅持

文章強調，「房住不炒」的定位會長期堅持。房地產調控政策應該把握好度，既積極又審慎。調控政策重在保障剛性住房需求，滿足合理的改善性住房需求。加強對市場的監控和分析研判，提升調控的精準度，不僅「一城一策」，甚或需要「一區一策」或「一縣一策」。

同時，避免經營性貸款違規入樓市，銀行仍應嚴查購房首付款的資金來源。對於沒有放鬆限購、限貸等政策的城市，仍執行好原有政策，避免出現表面限購，實際可通過補繳社保等方式獲得購房資格等。出台人才優惠購房政策的城市應該嚴防「假人才、真炒房」。

最後，文章表示，通過高槓桿、高周轉、高負債實現過快增長的舊有模式已經走不通。地方政府應不斷轉變思路，從城市更新、發展住房租賃、助力房企向城市高質量綜合服務商轉型等角度，推進房地產業發展繁榮。

官媒：穩樓市要堅守「房住不炒」 避免「假人才、真炒房」

責任編輯：林佩怡

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