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【內地疫情】昨增90本土確診 廣東上海等再錄110宗香港輸入

社會熱點 12:07 2022/02/23

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內地昨日（22日）新增205宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔90宗，涉及內蒙古、北京、武漢等10省。其中，北京及武漢的疫情均與培訓班相關。北京當局表示，將嚴控社會機構在京舉辦全國性會議，建議遠程參加。此外，廣東、上海、北京和四川再錄得多宗由香港傳入的感染病例，合計110宗。

據國家衛健委通報，新增本土病例分布為內蒙古47宗，主要集中在呼和浩特市有39宗；北京有10宗，遼寧葫蘆島市9宗，廣東深圳7宗。其餘病例來自四川、湖北、江蘇、雲南、黑龍江和山東。另外有16宗本土無症狀感染，分布在湖北、四川、江蘇、廣東和雲南。

天津進返京需持48小時核酸陰性證明

北京新增的10名確診者，其中9人是在本月17日20日，前往外省出差參加公司培訓班的員工及其家屬；餘下1人是早前外省確診病例的密切接觸者。病例分布為豐台區、通州區和經濟開發區各2宗，西城區、朝陽區、海淀區和順義區各1宗。

【內地疫情】武漢再現疫情 兩日14宗感染均與培訓班相關

【內地疫情】昨增59本土病例涉8省 北京今錄4宗確診均為外省返回

北京市加強防疫，要求市內有1宗或以上本土病例的小區，區內人員非必要不離京。當局又嚴控各類社會機構在京舉辦全國性會議培訓等活動，建議採用視像形式遠程參加。

至於天津的通勤人員首次進返北京須持48小時內核酸檢測陰性證明，之後每次進返京，持14日內核酸檢測陰性證明即可；其他非通勤人員，每次進返京需持48小時內核酸檢測陰性證明，抵京後72小時內需進行一次核酸檢測。

深圳累計129名跨境貨車司機染疫

此外，內地「外防輸入」壓力持續增大，多省市錄得由香港傳入的新冠病例。其中，廣東省佔最多，包括35宗確診和23宗無症狀感染。上海方面，再有43確診和6宗無症狀感染由香港傳入。北京和四川分別通報新增2宗和1宗香港輸入確診病例。

深圳口岸昨日亦發現24名跨境貨車司機核酸檢測呈陽性，分別由深圳灣、皇崗、蓮塘和文錦渡口岸出入境。自本月4日以來，深圳累計報告129宗跨境貨車司機陽性個案。

責任編輯：易燕丹

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