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繼鶴崗後內地再現「萬元房」 安徽淮南一套房低至3萬

經濟脈搏 11:23 2022/02/23

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內地早前黑龍江鶴崗曾出現「萬元房」，近日內媒《第一財經》報道，安徽淮南也出現了一套房低至3萬元（人民幣，下同）。

報道稱，在貝殼找房平台上，目前淮南市總價位於「1萬至10萬」區間的房子有50多套，總價十幾萬的房子更是多達數百套，最便宜的一套房子僅需4.5萬元，建築面積為54平方米，單價834元/平方米。

而在安居客平台上，安徽淮南總價低於10萬的房子多達110多套，單價最低僅有572元/平方米，總價3.6萬元，建築面積63平方米。還有一套總價僅需3萬元的一室一廳，建築面積48平方米，單價625元/平方米。

據報道，絕大多數「萬元房」集中在上述中介所說三個區裏面的老舊住宅小區，如孔集北村、上遊社區、白雲新村、藍天小區等。

淮南大部分市區房子均價為4千至8千每平方

中介經紀人張權介紹：「淮南因為有礦場，幾十年前礦上就建了不少職工小區，成本比較低，樓齡老，所以現在這種低價其實是正常的，一直都很低，而且最近三年來還一直在跌，但這不是淮南主流的房價。市區大部分的房子價格在4000至8000元/平方米。」

根據中國房價行情網，安徽淮南市截至2021年年底的平均房價為6114元/平方米，這似乎是一個中部四線城市的正常房價水平。

不過，淮南這一均價排到了安徽16個地級市的最後一名，且大幅落後於第二名亳州（6753元/平方米），省會合肥的均價已經達到22869元/平方米。儘管淮南到合肥乘高鐵只需半小時，合肥房價已經是淮南的三倍多。

安徽淮南一套房低至3萬元人民幣

淮南早前與鶴崗類似為資源型城市

與鶴崗的命運極度相似，淮南的興衰也與煤炭息息相關。淮南的煤炭資源開采歷史，甚至比鶴崗更長，早在明清時期，淮南的上窯山、舜耕山已經有民窯、官窯開發地表露頭煤。

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淮南有相當多的80後父母是礦上的員工，那時候在礦上的人工是其他公司的三四倍，上世紀80年代對於那一代人來說是真正的黃金時代。

但是近十幾年淮南的發展卻明顯開始走下坡路，同時人口大量流失。2014年，淮南成為安徽16個地級市中唯一一個GDP負增長的城市，從此失去了高速發展時期的輝煌。2021年全年，淮南GDP排名安徽第12位，倒數第五。

根據2021年發布的第七次人口普查數據，淮南常住人口為303萬人，相比十年前的「六普」人口數下降了9%。

2012年時淮南的煤炭產能超過9000萬噸，到了2015年變成8000萬噸，至2020年僅剩下5700萬噸，從中也可以看到淮南去產能的節奏與力度。

責任編輯：李冰琪

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