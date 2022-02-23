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深圳廣州房貸利率下調 京滬放款提速 中介：忙起來了

經濟脈搏 11:27 2022/02/23

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多地住房信貸環境出現鬆動，繼廣州六大行下調利率後，蘇州、南京地區的部分銀行亦據報於近日下調了房貸利率。據《中國證券報》調研北京、上海、深圳樓市了解到，房貸利率出現鬆動，放款明顯提速。多位房產中介從業人員表示，帶看客戶多了，忙起來了。

貝殼數據顯示，2月監測的103個重點城市主流首套房貸利率為5.47厘，二套利率為5.75厘，均較上月回落9個基點；平均放款周期為38天，較上月縮短12天；103個城市中87城房貸主流利率按月下調，較上月增加28個。業內人士表示，房貸利率是樓市需求端重要的影響因素，未來信貸環境有望持續改善。

深圳貸款額度充裕 放款速度較快

報道指，對深圳幾家國有大行及平安銀行、招商銀行等多家股份制銀行調研發現，最近幾個月，深圳地區房貸利率確實有鬆動。

中國銀行深圳分行個貸經理林先生表示，目前該行執行的房貸利率是在最新的LPR（貸款市場報價利率）基礎上分別上浮30BP和60BP，即首套房貸利率是4.9厘，二套房是5.2厘。他指：「最近一段時間申請房貸的人不是很多，貸款額度比較充裕，放款速度也比較快。」

有深圳國有銀行個貸經理稱，目前二手房從準備材料到審批放款，一般一個月內就可以完成。一些新樓盤，在材料準備充分情況下，有望一周內放款。貝殼研究院監測的全國103個城市1月平均放款週期為50天，較上月縮短7天。

上海、北京儘管利率保持不變，但是放貸、批貸速度亦明顯加快。上海徐匯區某房產中介指出：「銀行放款已經寬鬆了，現在新房首套房貸利率是4.95厘，名下有房或有過住房貸款記錄的是5.65厘。」

光大銀行北京某行個貸經理指，首套房貸款基準利率現在是5.15厘，之前是5.2厘，。現在貸款審批是T+1個工作日，批復後一般5個工作日可以放款。 「這比年前快了很多。」

【中國樓市】2月首套房貸利率按月降9個基點 中山等地降幅高達30基點

人行上海分行據報要求銀行提高房貸及開發貸增速

有上海徐匯區房產中介從業人員說：「去年7月至10月看房人數比較少，但11月、12月變多了。」據他介紹，近期成交的多是90平方米至100平方米的小戶型房源。

不過，房貸利率鬆動並未對深圳地區購房者帶來明顯正向刺激。深圳福田區的一家房產中介從業人員任女士稱，「由於疫情因素和新盤較少，當前現場看房的人不多。不過，隨著房貸利率下調，年後線上諮詢客戶多了起來。最近幾個月深圳地區新盤數量較少，二手房交易量也不是很大，很多客戶還在觀望。」

責任編輯：蒯宇澄

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