【烏克蘭】國台辦批民進黨當局「對烏克蘭感同身受」：自作多情

俄烏邊境局勢牽動國際關注。台灣駐奧地利代表張小月投書奧地利報紙，指台灣對烏克蘭處境感同身受，支持歐盟站出來捍衛自由與和平。對此，大陸的國台辦稱，民進黨當局所謂「感同身受」完全是自作多情。

國台辦發言人馬曉光今日（23日）在例行記者會上表示，民進黨當局所謂「感同身受」完全是自作多情。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。近期民進黨當局配合美西方輿論，借烏克蘭問題惡意炒作所謂大陸「軍事威脅」，包藏著他們圖謀把台灣問題「國際化」和在島內煽動「反中抗中」民粹的禍心，完全是為了一黨私利的政治操弄。

馬曉光還說，需要指出的是，當前台海形勢緊張的根源，是民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。我們為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力幹涉，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益。

另一邊廂，台灣的蔡英文總統今日針對烏克蘭最新情勢發展做出指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害、持續強化對台海軍事動態因應整備、全面提升應對認知作戰、持續因應各項經濟變數。

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責任編輯：尹航

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